Meteoroloji İstanbul'un kaderini açıkladı: Yağmur nefes aldırmayacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor. Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

İstanbul'un da içinde bulunduğu Marmara Bölgesi'nde yağışların önümüzdeki günlerde etkisini sürdürmesi bekleniyor. Özellikle Marmara'nın doğusunda yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji, Sakarya genelinde yağışların yer yer çok kuvvetli olabileceği uyarısında bulundu. Kocaeli ve Bursa'nın doğu kesimlerinde de kuvvetli yağış bekleniyor.

Batı Karadeniz kıyıları ile Rize ve Artvin çevrelerinde de yerel kuvvetli sağanakların etkili olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji, yağış nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

SICAKLIKLAR DÜŞECEK

Yağışlı havayla birlikte sıcaklıkların da yurt genelinde azalması bekleniyor. İç ve batı kesimlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR 70 KİLOMETREYİ BULACAK

Marmara ve Ege'de kuzeyli yönlerden esecek rüzgarın kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda ise güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar öngörülüyor.

Meteoroloji, Marmara ve Ege ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda rüzgarın 40-70 kilometre/saat hızla esebileceği uyarısında bulundu. Kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

YAĞIŞ HAFTA SONUNA KADAR SÜRECEK

Meteoroloji'nin yayımladığı tahmin haritalarında Marmara ve özellikle İstanbul çevresinde yağışlı havanın önümüzdeki günlerde de etkisini koruduğu görülüyor. İstanbul'da sağanak yağışların hafta sonuna kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.