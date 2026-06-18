Meta'dan açıklama: X'e rakip platform Türkiye'de yeniden kullanıma açıldı

Instagram'ın X'e (Twitter'a) rakip olarak geliştirdiği metin tabanlı sosyal medya platformu Threads, Rekabet Kurumu'nun geçici tedbir kararıyla uygulanan yaklaşık 2 yıllık erişim engelinin ardından Türkiye'de yeniden kullanıma açıldı.

"İZİNSİZ VERİ PAYLAŞMASI" NEDENİYLE KAPANMIŞTI

Platform, Rekabet Kurumu'nun 29 Nisan 2024 tarihinde aldığı beklenmedik bir kararla kapatılmıştı. Kapatılma gerekçesi olarak, Threads'in Instagram ile izinsiz veri paylaşması, kullanıcı profillerini birleştirmesi ve bu yolla Meta'nın pazardaki hakim durumunu kötüye kullanarak rekabet hukukuna aykırı davranması gösterilmişti.

Meta'nın yaptığı son resmi açıklamayla bu engel kaldırıldı. Kullanıcıların eski paylaşımları, etkileşimleri ve takipçi listeleri yeniden erişilebilir hale geldi.

REKABET KURUMU SORUŞTURMASI VE KAPATILMA SÜRECİ

Rekabet Kurumu'nun 2024 yılında başlattığı soruşturmada, Threads'in Instagram hesaplarıyla entegre çalışması ve platformlar arası veri birleştirme politikaları detaylıca incelenmişti. Soruşturma sürecinde Meta, Türkiye'deki Threads faaliyetlerini geçici olarak durdurduğunu duyurmuş ve kullanıcılara hesaplarını dondurma ya da silme seçenekleri sunmuştu.

İncelemelerin ve sürecin tamamlanmasıyla birlikte erişim engeli resmen kaldırıldı ve Threads güncellenen özellikleriyle geri döndü.

AYLIK AKTİF KULLANICI SAYISI 500 MİLYONA ULAŞTI

Meta'dan yapılan açıklamada, Threads'in içerik üreticileri, işletmeler ve düşüncelerini paylaşmak isteyenler için metin güncellemeleri sunan, pozitif ve gerçek zamanlı bir kamusal sohbet alanı olmayı hedeflediği belirtildi.

Küresel ölçekte aylık aktif kullanıcı sayısı 500 milyona ulaşan platformun, kullanıcı geri bildirimleri doğrultusunda geliştirilmeye devam edileceği vurgulandı.

Yeniden açılışla birlikte kullanıcılar; geliştirilmiş arayüz, yeni topluluk özellikleri, gelişmiş mesajlaşma araçları ve içerik üreticilerine yönelik yeni çözümlerle karşılaşacak.

META BÜNYESİNDE ÜST DÜZEY AYRILIK

Threads'in Türkiye'de yeniden açıldığı bu dönemde, Meta şirketinde önemli bir yönetim değişikliği de yaşandı. Reuters'ın haberine göre, Threads'in eski ürün başkanı Emily Dalton Smith şirketten ayrılma kararı aldı.

2015 yılından beri Meta'da çalışan Smith, son dönemde şirketin yapay zeka odaklı yeniden yapılanma çalışmalarını yönetiyordu.

YAPAY ZEKA ÜZERİNDE ÇALIŞIYORDU

Emily Dalton Smith'in yönettiği ekip, yapay zeka arayüzleri, bellek sistemleri, otomasyon çözümleri ve "Metamate" adlı şirket içi yapay zeka asistanı gibi kritik projeler üzerinde çalışıyordu.

İŞTEN ÇIKARMALAR DEVAM EDİYOR

Smith'in ayrılığı, Meta'nın yapay zeka ajanları geliştirmeye odaklandığı ve şirket içi operasyonlarda yapay zekayı merkeze aldığı bir döneme denk geldi. Bu dönüşüm sürecinde şirket içinde işten çıkarmalar, görev değişiklikleri ve yapay zekanın iş gücüne etkisi üzerine tartışmalar da yaşanmaya devam ediyor.