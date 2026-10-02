Meslek lisesinde öğrencinin ekmeği satıldı

Kırşehir Valiliği tarafından yürütülen soruşturmanın adresi bu kez TOKİ Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu. Mülkiye müfettişleri D.K. ve M.O. tarafından yaklaşık 6 ay süren inceleme sonucunda hazırlanan raporda, okul bünyesinde üretilen ekmeklerin bölgedeki fırınlara satıldığına ilişkin tespitler yer aldı.

Soruşturma kapsamında okul müdürü E.Ş., müdür yardımcıları B.V. ve E.O. ile öğretmenler S.K., E.Ş., E.O. ve atölye şefi Ş.Y. hakkında çeşitli iddialar incelendi.

Raporda bazı personel hakkında uyarma, kınama ve maaştan kesme gibi disiplin cezaları öngörülürken, haksız elde edildiği değerlendirilen bazı ödemelerin de yasal faiziyle geri alınması kararlaştırıldı.

EKMEK GELİRLERİ ŞAHSİ HESABA YATIRILDI

Soruşturmanın dikkat çeken başlıklarından biri, okulun döner sermaye işletmesi kapsamında üretilen ekmeklerin satışından elde edilen paraların nasıl tahsil edildiği oldu.

Rapora göre DÖSE’ye kaydedilmesi gereken ekmek satışlarından elde edilen bazı gelirler, okul müdür yardımcısı B.V.’nin şahsi banka hesabına yatırıldı.

Coğrafya öğretmeni olan B.V.’nin, kendi branşı dışında ekmek taşıma ve satışı gibi işlerde görevlendirilmesi de raporda mevzuata aykırı bulundu. B.V.’nin okul bünyesindeki döner sermaye fırını faaliyete geçtiği tarihten itibaren ekmek taşıma işini üstlenmesi “açık hata” olarak değerlendirildi.

B.V.’ye döner sermayeden yapılan ve haksız olduğu değerlendirilen ödemelerin yasal faiziyle geri alınması istendi. Geri istenen miktarın yaklaşık 1,5 milyon lira olduğu belirtildi.

ÖĞRENCİYE DERS YERİNE ÇİĞKÖFTE YAPTIRILDI

Soruşturmada yalnızca ekmek satışları değil, öğrencilerin ders ve staj süreçleriyle ilgili iddialar da incelendi.

Öğrenci staj dosyalarının yeterince takip edilmediği gerekçesiyle müdür yardımcısı E.O. hakkında işlem yapılırken, öğretmen S.K.’nın derste olması gereken bir öğrenciye çiğköfte yaptırdığı iddiası da rapora girdi.

Atölye şefi Ş.Y. hakkında ise ders işlemek yerine öğrencileri sınıf temizliğinde çalıştırdığı gerekçesiyle disiplin işlemi uygulandı.

Okul müdürü E.Ş.’ye de kınama cezası verilirken, raporda idarecilikten alınmasında kamu yararı bulunduğu değerlendirmesine yer verildi.

SENDİKADAN BANKA HESAPLARININ İNCELENMESİ ÇAĞRISI

İddiaları gündeme taşıyan Eğitim Gücü Sen Kırşehir İl Başkanı Ramazan Kırboğa, okulda üretilen ekmeklerin fırınlara satıldığını ve ödemelerin müdür yardımcısının kişisel hesabına yatırıldığını öne sürdü.

Kırboğa, özel günler için de mevlit, düğün ve sünnet gibi organizasyonlara yönelik ekmek, pasta ve kurabiye siparişleri alındığını ve bunlara ilişkin ödemelerin de aynı hesaba yatırıldığını iddia etti.

Kırboğa, ellerinde banka dekontları bulunduğunu belirterek, idarecilerin banka hesaplarının geriye dönük incelenmesi için savcılığa başvuracaklarını söyledi.

“Ekmekler, devletin okulunda üretilip, ekmek fırınlarına satılıyor. Para, okul hesabına yani döner sermaye yerine müdür yardımcısı B.V.’nin şahsi hesabına yatırılıyor” diyen Kırboğa, öğrencilerin emeğinin karşılığının korunması gerektiğini savundu.

MÜDÜR YARDIMCISI İDDİALARI REDDETTİ

İddiaların sorulduğu müdür yardımcısı B.V. ise ekmek satışlarından elde edilen paraları kendi hesabında tuttuğu yönündeki eleştirilerin gerçeği yansıtmadığını savundu.

B.V., bazı müşterilerin ödemeleri aceleyle yaptığı durumlarda paranın hesabına aktarıldığını, ardından kendi adına fatura keserek ödemeyi döner sermayeye iade ettiğini söyledi.

“Satılan ekmekler için hesabıma çok kez böyle para aktarıldı. Aktarılan paraları geri ödedim. Onlarca böyle fatura var” diyen B.V., fırınlara ekmek satmadığını belirtti.

B.V., okulun döner sermaye gelirinin 2 milyon liradan 13 milyon liraya çıkarıldığını ve günlük 2-3 bin ekmek üretildiğini söyledi. Hakkındaki soruşturmaya itiraz edeceğini belirten B.V., müfettişlerin kendisinden aldığı bazı belgeleri dosyaya koymadığını da iddia etti.

Döner sermayeden dört yıl içerisinde yaklaşık 1-1,5 milyon lira ödeme aldığını ifade eden B.V., bu paranın şimdi faiziyle geri istenmesine itiraz etti.

13 MİLYON LİRA GELİR SAĞLANMIŞ OLABİLİR

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı meslek liselerinde üretim faaliyetleri kapsamında günlük yaklaşık 1,5 milyon ekmek üretildiği belirtiliyor.

Üretilen ekmeklerin öncelikle pansiyonlu ve yatılı okullara gönderildiği, kalan ürünlerin ise okul büfelerinde halka satıldığı aktarılıyor.

Kırşehir TOKİ Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin ise yıllık ekmek satışından yaklaşık 13 milyon lira gelir elde ettiği belirtildi.