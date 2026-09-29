Merhameti yasaklamışlardı! O karar iptal edildi

Ankara’da sahipsiz hayvanların beslenmesine yönelik getirilen yasak, yargıdan döndü. Ankara Valiliği İl Hayvanları Koruma Kurulu tarafından alınan ve sahipsiz hayvanların beslenmesini tamamen yasaklayan düzenlemeye karşı HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu tarafından dava açıldı.

MAHKEME KARARI HUKUKA AYKIRI BULDU

Davayı görüşen Ankara 23. İdare Mahkemesi, 15 Eylül 2026 tarihli kararıyla söz konusu düzenlemeyi hukuka aykırı bularak iptal etti.

Mahkeme, sahipsiz hayvanların beslenmesine yönelik faaliyetlerin hiçbir koşulda yapılamaması şeklindeki yaklaşımın yerine, kamu düzeni ile insan ve çevre sağlığının korunmasını sağlayacak daha sınırlı ve denetimli tedbirlerin uygulanabileceğine dikkat çekti.

MAHKEMEDEN KONTROLLÜ BESLEME VURGUSU

Kararda, sahipsiz hayvanların beslenmesinin tamamen yasaklanması yerine, besleme faaliyetlerinin belirli kurallara bağlanarak kontrol altına alınabileceği belirtildi.

Bu kapsamda mahkeme tarafından uygulanabilecek tedbirler arasında;

Besleme noktalarının belirlenmesi ve besleme faaliyetlerinin düzenlenmesi,

Kontrollü besleme alanlarının oluşturulması,

Hayvanların hijyenik koşullarda ve düzenli biçimde beslenmesinin sağlanması,

Besleme faaliyetlerinin belirli yer ve zamanlarla sınırlandırılması

gibi yöntemler sıralandı.

Mahkeme, bu tür daha sınırlı ve amaca yönelik önlemler yerine doğrudan ve tamamen yasaklama yoluna gidilmesini ölçülü ve orantılı bulmadı.

"TEDBİRLER UYGULANABİLİR NİTELİKTE OLMALI"

Kararın dikkat çeken noktalarından biri de düzenlemede kullanılan “kontrolsüz besleme” ifadesine ilişkin değerlendirme oldu.

Mahkeme, bu kavramın ilgili mevzuatta açık ve belirgin biçimde tanımlanmamış olmasının uygulamada belirsizlik yaratabileceğine işaret etti. Bu nedenle idarenin alacağı tedbirlerin açık, belirli ve uygulanabilir nitelikte olması gerektiğine dikkat çekildi.

HAYVANLARIN YAŞAMI VE KAMU DÜZENİ ARASINDA DENGE

Kararda ayrıca sahipsiz hayvanların yaşam ve refahının korunması ile insanların yaşam hakkı, güvenliği ve çevrenin korunması arasında makul ve hakkaniyete uygun bir denge kurulması gerektiği vurgulandı.

Mahkeme böylece, kamu düzeni ve sağlık gerekçeleriyle alınabilecek önlemlerin doğrudan ve sınırsız bir besleme yasağına dönüşmemesi gerektiğine işaret etti.

HAYTAP KARARI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

HAYTAP, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kararı duyurarak sahipsiz hayvanların aç kalmasına yol açabilecek toplu ve doğrudan yasaklar yerine, besleme faaliyetlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesine dayalı yöntemlerin uygulanması gerektiğini belirtti.

Federasyon, sahipsiz hayvanların yaşam hakkının korunması ve hayvan haklarına aykırı olduğunu değerlendirdiği uygulamalara karşı hukuki mücadelesini sürdüreceğini açıkladı.