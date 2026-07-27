Mehmet Güreli 77 yaşında baba oldu! Ünlü oyuncu artık onun resmen kızı

Müzisyen ve yazar Mehmet Güreli, yaklaşık 40 yıldır manevi kızı olarak gördüğü oyuncu ve yazar Görkem Yeltan’ı evlat edindi. İstanbul Aile Mahkemesi, Güreli’nin başvurusunu kabul etti.

9 YAŞINDA GÜRELİ'YE EMANET EDİLDİ

Mehmet Güreli ile Görkem Yeltan’ın yolları, Yeltan 9 yaşındayken kesişti. Eğitim için İstanbul’a gelen Yeltan, bir aile dostu aracılığıyla Güreli’ye emanet edildi. İkili arasında başlayan baba-kız ilişkisi, ilerleyen yıllarda sanat alanındaki ortak çalışmalarla devam etti.

Geçen yıl rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Güreli, yakını olmadığı için bazı işlemlerde güçlük yaşadı. Yeltan, bu süreçte manevi babasının yanında kaldı ve hastanedeki işlemleriyle ilgilendi.

Mehmet Güreli

Güreli, hastane odasında Yeltan’a kendisini evlat edinmek istediğini söyledi. Yeltan’ın teklifi kabul etmesinin ardından İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvuruldu.

Dava dilekçesinde, Güreli ile Yeltan arasında yaklaşık 40 yıldır baba-kız ilişkisi bulunduğu belirtildi. Yeltan’ın zor zamanlarında Güreli’nin yanında olduğu ve bakımını üstlendiği ifade edildi. Yeltan’ın eşinin de evlat edinme kararına onay verdiği kaydedildi.

Görkem Yeltan

MAHKEME BİR ENGEL YOK DEDİ KABUL ETTİ

Sabah'ın haberine göre; mahkeme, evlat edinmeye engel bir durum bulunmadığına hükmederek başvuruyu kabul etti. Böylece Görkem Yeltan, Mehmet Güreli’nin resmen evlat edindiği kızı oldu.