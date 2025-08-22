Ünlü çift evlat edindi: Artık 3 kişiyiz!

Dünyaca ünlü oyuncu Millie Bobby Brown ve eşi Jake Bongiovi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla evlat edindiklerini duyurdu.

Netflix'in fenomen dizisi "Stranger Things" ile dünya çapında üne kavuşan 21 yaşındaki oyuncu Millie Bobby Brown ve rock müziğin efsane ismi Jon Bon Jovi’nin oğlu olan 23 yaşındaki eşi Jake Bongiovi, hayranlarını hem şaşırtan hem de sevindiren bir haber paylaştı.

Genç çift, bir kız bebek evlat edindiklerini ve ailelerinin artık üç kişi olduğunu duyurdu.

millie-bobby-brown-ve-jake-bongiovi.jpg

Hakkında soruşturma açılan Blok3'ten ilk açıklama!Hakkında soruşturma açılan Blok3'ten ilk açıklama!

"TATLI KIZIMIZI AİLEMİZE KATTIK"

Bu mutlu haberi sosyal medya hesaplarından yaptıkları ortak bir paylaşımla duyuran çift, duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Bu yaz, evlat edinme yoluyla tatlı kızımızı ailemize kattık. Anne-babalığın bu güzel yeni bölümüne huzur ve mahremiyet içinde başlamak için sabırsızlanıyoruz. Ve artık üç kişiyiz. Sevgiler, Millie ve Jake Bongiovi."

millie-bobby-brown-jake-bongiovi.jpg

Ünlü oyuncuyu akrep soktu: Hastaneye kaldırıldı!Ünlü oyuncuyu akrep soktu: Hastaneye kaldırıldı!

Çiftin bu paylaşımı kısa sürede milyonlarca beğeni alırken, bebeklerinin ismini ise şimdilik bir sır olarak saklamayı tercih ettikleri görüldü. Ünlü çift, geçtiğimiz yıl sürpriz bir törenle evlenmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

