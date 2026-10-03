MEB verilerinde çarpıcı gerçek: 3,5 milyon öğrenci örgün eğitimde yok!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2025-2026 örgün eğitim verilerini paylaştı. Bakanlığın hazırladığı tablolar ve analizlerde çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı.

MEB’in verilerine göre ilkokullarda okullaşma oranı yüzde 95,11 olurken buna göre 278 bin 246 öğrenci ilkokula kaydolmadı. Ortaokul sıralarındaki kopuş ise ilkokulun iki katını aştı. Ortaokulda okullaşma oranı yüzde 90,37 oldu,

Eğitimde kademeleşme arttıkça okuldan ayrılık da o kadar artıyor. Verilere bakıldığında lisede okullaşma oranları yüzde 82'ye kadar geriledi. Lise çağında okula gitmeyen çocukların sayısı bir alt kademe gruba göre iki kat fazla. Ortaokulda hiçbir okula kayıtlı olmayan çocukların sayısı ise 565 bin 464 iken lisede bu sayı 1 milyon 90 bini geçti.

Lise çağı dahil hiçbir okula kaydı olmayan çocuk sayısı 1 milyon 934 bini aşmış oldu.

ÖRGÜN EĞİTİME GİTMEYEN ÇOCUKLARIN SAYISI DA ARTTI

Aynı veriler okula gitmeyen ama açık veya mesleki eğitimde olan çocuklara dair de bilgiler sunuyor. Açık öğretime kayıtlı toplam 1 milyon 51 bin, MESEM'e kayıtlı ise 492 bin 227 çocuk bulunuyor.

Bu da örgün öğretimin dışında kalmış, yaşıtları ile eğitim görmeyen 3 milyon 478 bin 325 çocuğun olduğunu gösteriyor.