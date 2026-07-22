Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Martıyı falçata ile parçalayan engelli Bangladeşli kaçak göçmen çıktı!

Martıyı falçata ile parçalayan engelli Bangladeşli kaçak göçmen çıktı!

İstanbul’un Üsküdar ilçesinde martıların kanat ve bacaklarını kesen şahıs, polis ekiplerince yakalandı. Bangladeş uyruklu şüphelinin Türkiye’ye yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Son Güncelleme:

İstanbul'da sahilinde ağır yaralı bir martıya ait görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemede, kuşlara falçatayla zarar veren şahsın kimliği tespit edildi.

Polis tarafından gözaltına alınan şüphelinin Bangladeş vatandaşı olduğu belirlendi. Göçmenlik sorgusunda, Türkiye’ye yasa dışı yollarla girdiği ve ülkede izinsiz bulunduğu tespit edildi.

Martıyı falçata ile parçalayan engelli Bangladeşli kaçak göçmen çıktı! - Resim : 1

Şüpheli, hakkındaki işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine sevk edildi.

Kalbi durup bayılan gencin parasını çaldı! Böyle vicdansızlık görülmediKalbi durup bayılan gencin parasını çaldı! Böyle vicdansızlık görülmedi

Olay, sosyal medyada büyük tepki çekmişti. Hayvanseverler, kanatları ve bacakları zarar gören martının görüntülerini paylaşarak sorumlunun bulunması için yetkililere çağrıda bulunmuştu.

ÖZDAĞ: BENGALDEŞLİ ENGELLİNİN BİLE SINIRI AŞABİLDİĞİNİ...

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da olaya şu sözlerle tepki gösterdi:

"Bengaldeşli engellinin bile aşabildiği bir sınır güvenliğimiz var demektir. Adam ülkesinden çıkıyor, İstanbul’un ortasına martı yakalıyor. Bacaklarını ve kanatlarını kırıyor"

Martıyı falçata ile parçalayan engelli Bangladeşli kaçak göçmen çıktı! - Resim : 3

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Göçmen Üsküdar
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro