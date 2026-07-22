Martıyı falçata ile parçalayan engelli Bangladeşli kaçak göçmen çıktı!

İstanbul'da sahilinde ağır yaralı bir martıya ait görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemede, kuşlara falçatayla zarar veren şahsın kimliği tespit edildi.

Polis tarafından gözaltına alınan şüphelinin Bangladeş vatandaşı olduğu belirlendi. Göçmenlik sorgusunda, Türkiye’ye yasa dışı yollarla girdiği ve ülkede izinsiz bulunduğu tespit edildi.

Şüpheli, hakkındaki işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine sevk edildi.

Olay, sosyal medyada büyük tepki çekmişti. Hayvanseverler, kanatları ve bacakları zarar gören martının görüntülerini paylaşarak sorumlunun bulunması için yetkililere çağrıda bulunmuştu.

ÖZDAĞ: BENGALDEŞLİ ENGELLİNİN BİLE SINIRI AŞABİLDİĞİNİ...

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da olaya şu sözlerle tepki gösterdi:

"Bengaldeşli engellinin bile aşabildiği bir sınır güvenliğimiz var demektir. Adam ülkesinden çıkıyor, İstanbul’un ortasına martı yakalıyor. Bacaklarını ve kanatlarını kırıyor"