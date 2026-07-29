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Halk TV Türkiye Mardin'de feci kaza: 2 kişi öldü 6 kişi yaralandı

Mardin'de feci kaza: 2 kişi öldü 6 kişi yaralandı

Artuklu ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada biri çocuk 2 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Mardin'de feci kaza: 2 kişi öldü 6 kişi yaralandı
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Mardin'in Artuklu ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Kaza, Yeşilli kara yolu Kabala mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin kimlikleri ve araçların plakaları henüz belirlenemeyen otomobil ile kamyon çarpıştı.

Mardin'de feci kaza: 2 kişi öldü 6 kişi yaralandı - Resim : 1

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobilde bulunan biri çocuk 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Mardin'de feci kaza: 2 kişi öldü 6 kişi yaralandı - Resim : 2

Kazada yaralanan 6 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Mardin'deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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