Halk TV Türkiye Mardin'de feci kaza: 2 kişi öldü 6 kişi yaralandı

Mardin'de feci kaza: 2 kişi öldü 6 kişi yaralandı Artuklu ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada biri çocuk 2 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.