Mardin'de feci kaza: 2 kişi öldü 6 kişi yaralandı
Artuklu ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada biri çocuk 2 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Mardin'in Artuklu ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Kaza, Yeşilli kara yolu Kabala mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin kimlikleri ve araçların plakaları henüz belirlenemeyen otomobil ile kamyon çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobilde bulunan biri çocuk 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kazada yaralanan 6 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Mardin'deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (AA)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi