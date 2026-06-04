Mantarları pişirip yemişti: Zehirlenen kadın hastaneye kaldırıldı!
Kars'ta topladığı dağ mantarlarını pişirip yiyen 28 yaşındaki D.A, karın ağrısı ve kusma şikayetiyle Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kars'ta dağlık araziden topladığı mantarları yiyen bir kadın, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
DAĞDAN TOPLADIĞI MANTARLARI PİŞİRDİ
Olay, Kars merkeze bağlı Çakmak köyünde meydana geldi. 28 yaşındaki D.A. isimli kadın, köyün yakınlarındaki dağlık alandan mantar topladı. Topladığı mantarları eve getirip pişirerek tüketen genç kadın, bir süre sonra fenalaştı.
BELİRTİLER BAŞ GÖSTERİNCE HASTANEYE KALDIRILDI
Mantarı yedikten kısa süre sonra rahatsızlanan D.A'da karın ağrısı, mide bulantısı ve kusma şikayetleri baş gösterdi. Durumun fark edilmesi üzerine zehirlenen kadın, acilen Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı.
SAĞLIK DURUMU İYİYE GİDİYOR
Hastanede hemen müdahale edilerek tedavi altına alınan 28 yaşındaki D.A'nın sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi. (AA)