Halk TV Türkiye Mantarları pişirip yemişti: Zehirlenen kadın hastaneye kaldırıldı!

Mantarları pişirip yemişti: Zehirlenen kadın hastaneye kaldırıldı! Kars'ta topladığı dağ mantarlarını pişirip yiyen 28 yaşındaki D.A, karın ağrısı ve kusma şikayetiyle Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.