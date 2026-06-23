Mansur Yavaş cephesinden Barış Yarkadaş'a poster yanıtı: Buradan size ekmek çıkmaz

Butlan kararının ardından CHP'deki tartışmalar sürerken yandaş gazeteci Barış Yarkadaş, Anadolu Birliği Partisi'nin binasına Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın portresinin asıldığını iddia etti. Yavaş cephesinden, "O resmin 3 yıldır asılı olduğunu o bölgede yaşayan herhangi bir vatandaşımıza sorsaydınız size bunu söylerdi. Lütfen Mansur Yavaş'ı bu tip siyasi çekişmelerinizin malzemesi yapmayın" yanıtı geldi.

TGRT yorumcusu yandaş Barış Yarkadaş, Anadolu Birliği Partisi'nin (ABP) Ankara Dikmen'deki genel merkezine Mansur Yavaş'ın portresinin asıldığını öne sürerek bir paylaşım yaptı. Yarkadaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABP Genel Başkanı Bedri Yalçın ile görüştüğünü iddia etti. Yarkadaş paylaşımında, Yalçın'ın kendisine, "Özgür Özel Denizli'den dönünce protokol imzalayacağız" dediğini öne sürdü.

"BURADAN SİZE EKMEK ÇIKMAZ"

Söz konusu iddialara Ankara Büyükşehir Belediyesi cephesinden yanıt gecikmedi. ABB iştiraki Beltaş A.Ş.'nin Genel Müdür Yardımcısı Alparslan Yılmaz, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, portrenin yeni asılmış gibi gösterilmesine itiraz etti.

Yılmaz, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Barış Bey, o resmin 3 yıldır asılı olduğunu o bölgede yaşayan herhangi bir vatandaşımıza sorsaydınız size bunu söylerdi. Lütfen Mansur Yavaş'ı bu tip siyasi çekişmelerinizin malzemesi yapmayın. Buradan size ekmek çıkmaz."