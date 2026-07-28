Mahalle bakkalları DOA merkezine dönüşecek! Esnaf da vatandaş da kazanacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) sisteminde yeni bir dönem başlıyor. Büyük alan gerektiren depozito iade makinelerine (otomat) sahip olmayan market, bakkal ve büfelerin de sisteme dahil olabilmesi için "Mobil DOA" uygulaması hayata geçiriliyor. Sisteme kayıt işlemlerini tamamlayan işletmelere ücretsiz olarak dağıtılacak el terminalleri sayesinde bu noktalar, "Manuel İade Noktası" olarak hizmet verecek. Barkod doğrulama, sayım, kayıt ve veri aktarımı gibi işlemlerin tamamı tek bir cihaz üzerinden kolayca halledilebilecek.

VATANDAŞA 1 TL, ESNAFA 50 KURUŞ KAZANDIRACAK

Yeni sistem hem çevre kirliliğini önleyecek hem de kullanıcılarına maddi kazanç sağlayacak. Uygulama kapsamında vatandaşlar, Mobil DOA cihazının üzerindeki karekodu cep telefonlarına okutarak iade sürecini başlatacak. DOA logolu içecek ambalajları cihaza okutulup doğrulandıktan sonra, ambalaj başına 1 TL doğrudan vatandaşın dijital "DOA Cüzdan" hesabına yüklenecek. Sisteme dahil olan mahalle esnafı ise vatandaşlardan topladığı ambalajları saha operatörlerine teslim edecek ve bu işlem karşılığında her ambalaj için 50 kuruş ek gelir elde edecek.

"HEDEF HER MAHALLEDE ULAŞILABİLİR OLMAK"

Mobil DOA sisteminin yaygınlaşmasıyla birlikte iade operasyonlarının hızlanması ve atıkların daha hızlı geri kazandırılması hedeflenirken konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) Başkanı Nurullah Öztürk, "Mobil DOA ile Depozito İade Makinesi bulunmayan market, bakkal ve büfelerimizin de iade ağına kolayca katılmasını sağlayacağız. Vatandaşlarımızın iade ettiği her ambalaj için 1 TL teşvik bedeli doğrudan DOA Cüzdan’ına aktarılacak, işletmelerimiz ise saha operatörüne teslim ettikleri her ambalaj için 50 kuruş teşvik bedeli kazanacak. Hedefimiz, vatandaşlarımızın ambalajlarını iade etmek için uzak mesafelere gitmek zorunda kalmadığı, her mahallede erişilebilir iade noktalarının bulunduğu güçlü ve yaygın bir sistem oluşturmak. Mobil DOA ile esnafımızı bu dönüşümün aktif bir parçası haline getirirken, iade ağımızı Türkiye’nin dört bir yanında daha erişilebilir, daha etkin ve daha kapsayıcı bir yapıya kavuşturacağız." dedi.