Maaşı 40 bin lira mülkü tripleks villa! Kuyumcuyu damla damla soyup krallık kurmuş

Tarihi yarımadanın kalbinde, Fatih Binbirdirek Mahallesi'nde kuyumculuk yapan Onur T., üç yıldır yanında ter döken personeli Onur Y.’nin hareketlerinden şüphelenmeye başladı. Kasadaki altınların belli aralıklarla sessiz sedasız buharlaştığını fark eden dükkân sahibi, çalışanını köşeye sıkıştırdı.

Sabah'ta yer alan habere göre ilk yüzleşmede suçunu kısmen kabul eden Onur Y., "Yalnızca 600 gram aldım" diyerek patronuyla el sıkışmaya çalıştı. Patron Onur T. de adliyelere düşmeden meseleyi kapatmak isteyince akılalmaz bir pazarlık masası kuruldu. Zararını telafi etmek isteyen kuyumcu, çalışanından bir adet araç ile 1 milyon 934 bin lira nakit ödeme alarak uzlaşmayı kabul etti. Ancak bu anlaşma, buzdağının sadece görünen yüzüydü.

KASADAN 3 KİLO EKSİLDİ TEKİRDAĞ’DA VİLLA ÇIKTI

Olayın peşini bırakmayan kuyumcu, dükkânın geçmişe dönük kasa kayıtlarını, giriş-çıkış defterlerini tek tek inceleyince gerçeğin vahametiyle yüzleşti. Dükkândan kaybolan altın miktarı 600 gram değil, tam 3 kilogramdı.

Uğradığı ihanetin boyutunu anlamak için çalışanının izini süren Onur T., şaşırtıcı bir servet tablosuyla karşılaştı. Yanında tezgâhtarlık yapan Onur Y., işe girdikten sonra Tekirdağ’da eşinin üzerine bir adet tripleks villa ile iki ayrı daire satın almıştı. Soyulduğunu ve aldatıldığını anlayan patron, bu kez soluğu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda aldı.

"HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI"

Şikâyetin ardından polis ekipleri harekete geçti ve şüpheli çalışan 31 Ağustos günü gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hâkimlikte yapılan sorguda, zanlının gelir tablosu ile edindiği mal varlığı arasındaki uçurum masaya yatırıldı.

Mahkeme; aylık 40 bin lira tezgâhtar maaşı ve 25 bin liralık emekli maaşı bulunan birinin, bu kadar kısa süre içinde lüks tripleks villa ve daireler satın almasının "hayatın olağan akışına aykırı" olduğuna kanaat getirdi.

Kaçma ve delilleri karartma şüphesi bulunan Onur Y., 'hizmet nedeniyle görevi kötüye kullanma' ve 'kara para aklama' suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılık ise suçtan elde edildiği belirlenen bir tripleks villa ile bir daireye el konulmasını talep etti.