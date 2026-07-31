Kuver yasaklandı, restoranlarda yeni oyun başladı: Adı değişti, ücreti kaldı

Kuver ücretine yönelik düzenlemeler ve Ticaret Bakanlığı'nın uyarılarına rağmen bazı restoranların ek ücret uygulamasını farklı isimler altında sürdürdüğü görülüyor. Son örneklerden biri İstanbul Poyrazköy'de yaşandı.

Bir restoranda yemek yiyen dört kişilik gruba, hesapta kişi başı 100 lira olmak üzere toplam 400 lira "ekmek ve su" ücreti yansıtıldı. Oysa masadaki ekmeklerin tüketilmediği, su yerine farklı meşrubatların tercih edildiği ve bu içeceklerin ayrıca hesapta yer aldığı belirtildi. Masaya bırakılan ekmek ve suların kullanılmadan kaldığı ifade edilmesine rağmen söz konusu ücret adisyondan çıkarılmadı.

Hürriyet'ten Sefer Levent, işletme görevlisinin itiraz üzerine, "Herkese otomatik yazılıyor. Artık kuver yazılamıyor" yanıtını verdiğini aktardı.

Yıllardır tartışma konusu olan kuver uygulaması için yapılan düzenlemelerle restoran, kafe ve benzeri işletmelerde kuver, masa ücreti veya servis ücreti adı altında ilave bedel alınamayacağı açık şekilde ortaya konuldu. Ticaret Bakanlığı da son günlerde yaptığı açıklamalarla bu kuralları yeniden hatırlatarak, tüketicinin sipariş etmediği ürünler veya zorunlu ek hizmetler için ücret talep edilemeyeceğini vurguladı.

Ancak bazı işletmelerin bu yasağı farklı yöntemlerle aşmaya çalıştığı görülüyor. Son dönemde adisyonlarda "ekmek-su", "masa hazırlığı", "servis katkı payı" veya "ikram bedeli" gibi yeni kalemlerin yer almaya başladığı belirtiliyor. Böylece kuver adı ortadan kalksa da benzer ücretlerin farklı isimlerle tahsil edildiği iddia ediliyor.

Uzmanlar, tüketicinin yalnızca sipariş ettiği ve tükettiği ürünlerin bedelini ödemekle yükümlü olduğuna dikkat çekiyor. Talep edilmeyen ya da tüketilmeyen ürünlerin otomatik olarak hesaba eklenmesinin tüketici mevzuatıyla bağdaşmadığı ifade ediliyor. Bahşiş uygulamasının da tamamen gönüllülük esasına dayandığı, hiçbir işletmenin bunu zorunlu hale getiremeyeceği belirtiliyor.