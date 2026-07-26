Popeyes zinciri resmen çöktü! Onlarca restoran tek tek kapandı

ABD'de Popeyes restoranlarının en büyük franchise işletmecilerinden biri olan Sailormen Inc., iflas sürecini restoranlarını satarak ve kapatarak tamamladı.

Florida Güney Bölgesi İflas Mahkemesi, Sailormen Inc.'in Orlando bölgesindeki son 23 Popeyes restoranının SBH Foods PLK LLC'ye 2,67 milyon dolar karşılığında satışını onayladı. Satışın ardından şirketin bünyesinde kalan ve alıcı bulunamayan 39 restoran tamamen kapatıldı.

Finansal darboğaz yaşayan şirket; başarısız satış girişimleri, kredi temerrütleri, dava süreçleri ve zarar eden şubeler nedeniyle ABD'de 11 iflas korumasına başvurmuştu. Sailormen, yıllık 1 milyon dolardan fazla tasarruf sağlamak amacıyla karsız lokasyonların kira sözleşmelerini de feshetti.

İFLASTAN KURTULAMADI

Yaşadığı ekonomik sorunları aşamayan Sailormen Inc., tüm restoranlarını ya devretti ya da kapattı.

Daha önce mahkeme onayıyla Georgia'daki 5 restoran SBH Foods PLK'ye, 50 restoran Pulse Restaurant Group'a, Miami bölgesindeki 16 restoran Popeyes Louisiana Kitchen'a ve West Palm Beach'teki 3 restoran ise 61 Biscuits şirketine devredilmişti.

136 RESTORANA ULAŞMIŞTI

1987 yılında yalnızca 10 restoranla faaliyetlerine başlayan Sailormen Inc., iflas öncesinde Florida ve Georgia'da 136 Popeyes restoranı işletiyor, yaklaşık 2 bin 900 kişiye istihdam sağlıyordu. Şirket, uzun yıllar Popeyes'ın ABD'deki en büyük yerel franchise işletmecileri arasında yer aldı.