Küçük kız 12. kattan düştü, mucize eseri kurtuldu: O anlar kamerada

Adana'nın Yüreğir ilçesinde akıllara durgunluk veren bir kaza yaşandı. Kardeşlerini izlemek için 12'nci kat penceresine çıkan 14 yaşındaki Ecrin Deniz K., dengesini kaybederek aşağıya düştü. Genç kızın beton zemine düşmeden önce sundurmaya çarpması mutlak bir faciayı önlerken, dehşet anları sitenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

KARDEŞLERİNİ İZLEMEK İSTEMİŞTİ

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Dadaloğlu Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. 14 yaşındaki Ecrin Deniz K., sitenin bahçesinde oyun oynayan kardeşlerini seyretmek için apartmanın 12'nci katındaki merdiven dairesinin penceresine çıktı. Ancak genç kız, pencereden baktığı sırada iddiaya göre dengesini kaybetti.

ÖNCE SUNDURMAYA SONRA BETONA DÜŞTÜ

Hızla aşağıya düşen Ecrin Deniz K., önce binanın girişinde bulunan sundurmaya çarptı, ardından beton zemine düştü. Çevredekilerin durumu hemen yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

MUCİZE KURTULUŞ: HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ecrin Deniz K., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. 12'nci kattan düşen genç kızın, yapılan kontrollerde bacağında kırık ve çatlaklar olduğu tespit edildi.

Hastaneden alınan bilgiye göre Ecrin Deniz K.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)