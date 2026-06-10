Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Küçük kız 12. kattan düştü, mucize eseri kurtuldu: O anlar kamerada

Küçük kız 12. kattan düştü, mucize eseri kurtuldu: O anlar kamerada

Adana’da kardeşlerini izlemek için 12. kattaki pencereye çıkan 14 yaşındaki Ecrin Deniz K., dengesini kaybederek düştü. Önce sundurmaya çarpıp ardından beton zemine düşerek yaralanan genç kızın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Küçük kız 12. kattan düştü, mucize eseri kurtuldu: O anlar kamerada
Son Güncelleme:

Adana'nın Yüreğir ilçesinde akıllara durgunluk veren bir kaza yaşandı. Kardeşlerini izlemek için 12'nci kat penceresine çıkan 14 yaşındaki Ecrin Deniz K., dengesini kaybederek aşağıya düştü. Genç kızın beton zemine düşmeden önce sundurmaya çarpması mutlak bir faciayı önlerken, dehşet anları sitenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Küçük kız 12. kattan düştü, mucize eseri kurtuldu: O anlar kamerada - Resim : 1

KARDEŞLERİNİ İZLEMEK İSTEMİŞTİ

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Dadaloğlu Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. 14 yaşındaki Ecrin Deniz K., sitenin bahçesinde oyun oynayan kardeşlerini seyretmek için apartmanın 12'nci katındaki merdiven dairesinin penceresine çıktı. Ancak genç kız, pencereden baktığı sırada iddiaya göre dengesini kaybetti.

Küçük kız 12. kattan düştü, mucize eseri kurtuldu: O anlar kamerada - Resim : 2

ÖNCE SUNDURMAYA SONRA BETONA DÜŞTÜ

Hızla aşağıya düşen Ecrin Deniz K., önce binanın girişinde bulunan sundurmaya çarptı, ardından beton zemine düştü. Çevredekilerin durumu hemen yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Küçük kız 12. kattan düştü, mucize eseri kurtuldu: O anlar kamerada - Resim : 3

21 aylık bebek balkondan düştü: O anlar kamerada21 aylık bebek balkondan düştü: O anlar kamerada

MUCİZE KURTULUŞ: HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ecrin Deniz K., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. 12'nci kattan düşen genç kızın, yapılan kontrollerde bacağında kırık ve çatlaklar olduğu tespit edildi.

Hastaneden alınan bilgiye göre Ecrin Deniz K.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Adana Yaralı
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro