KPSS’de Şanlıurfa skandalı iddiası! Yılların "10.00 kuralı" delindi!

Şanlıurfa'da Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü’nde KPSS’nin trafik kazası ve yol çalışması nedeniyle 30 dakika ertelendiği, bazı adayların geç alındığı öne sürüldü. ÖSYM kaynakları, bütün adayların aynı sınav süresini kullandığını bildirdi.

Şanlıurfa’da düzenlenen KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunda sınavın yaklaşık 30 dakika ertelenmesi tartışma yarattı.

İddiaya göre Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü çevresindeki trafik kazası ve yol çalışması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Çok sayıda aday sınav binalarına zamanında ulaşamadı.

Normal şartlarda saat 10.00’dan sonra adayların sınav binalarına alınmaması gerekirken, yaşanan olağanüstü durum nedeniyle bazı adayların geç kabul edildiği ileri sürüldü.

SINAVIN DURDURULDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ

Sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlarda, sınavın saat 10.15’te başlamasının ardından durdurulduğu ve yaklaşık yarım saat sonra yeniden başlatıldığı iddia edildi.

Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde sınava girdiğini belirten paylaşımında ÖSYM'ye teşekkür etti.

ÖSYM KRİZ MASASI OLUŞTURMUŞ

Gazeteciler Fatih Atik ve Mehmet Acet’in ÖSYM kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre kurum, yaşanan gelişmenin ardından Şanlıurfa’da kriz masası oluşturdu.

Emniyet ve kentteki yetkili birimlerin talebi üzerine sınavın 30 dakika geç başlatılmasına karar verildi. Geciken süre sınavın sonuna eklendi. Böylece adayların tamamının aynı süre içinde soruları yanıtladığı belirtildi.

Fatih Atik, “Sınav yarım saat geç başlatılıp yine yarım saat geç bitirilmiş. Hiçbir adaya ek imkan sunulmamış, böylelikle ülke genelindeki tüm adaylar aynı sürede sınavı tamamlamış” ifadelerini kullandı.

Türkiye Gazetesi’nden Mahmut Özay da ÖSYM’nin özel durumlarda sınavın başlangıç saatiyle ilgili düzenleme yapma yetkisinin bulunduğunu belirtti. Özay, kararın adayların mağduriyetini önlemek amacıyla alındığını aktardı.

KAMERA KAYITLARI TEK TEK İNCELENECEKMİŞ

Sınavın bazı salonlarda başladıktan sonra durdurulduğu ve soruların önceden görülmüş olabileceği yönündeki iddialar üzerine kamera kayıtlarının inceleneceği bildirildi.

Yeni Şafak'tan Fazlı Şahan, “ÖSYM, Şanlıurfa’daki KPSS sürecini kamera kayıtlarıyla inceleyecek. Bugün gerçekleştirilen KPSS’de Şanlıurfa’da yaşananlar nedeniyle sınav salonlarındaki kamera kayıtları tek tek incelenecek” dedi.

Sınavın yapıldığı binalardaki bütün salonlarda kamera bulunduğu ve sürecin kayıt altına alındığı belirtildi. Kurallara aykırı bir durum tespit edilmesi hâlinde gerekli işlemlerin yapılacağı kaydedildi.

SINAVA GİREN AKADEMİSYEN YAŞADIKLARINI ANLATTI

Sınavda bina sınav sorumlusu olarak görev yapan Harran Üniversitesi akademisyenlerinden Osman Özkan da tanık olduklarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Erteleme kararının trafik kazası ve yol çalışması nedeniyle alındığının kendilerine bildirildiğini belirten Özkan, karar öncesinde ÖSYM ile görüşüldüğünü söyledi.

Özkan, saat 10.05’te bütün bina sınav sorumlularına 30 dakikalık erteleme kararının iletildiğini belirterek şunları kaydetti:

“Duyuru yapıldığında henüz sınav başlamamıştı. Lavabo ihtiyacı olanların da gözetmen eşliğinde lavaboya gidebileceği söylendi. Çoğu salonda sınav kitapçıkları henüz açılmamıştı.”

Büyük kapasiteli binalarda duyurunun bazı salonlara geç ulaşmış olabileceğini ifade eden Özkan, bu nedenle sınırlı sayıda salonda sınavın başlamış ve soruların görülmüş olabileceğini belirtti. Ancak bu ihtimalin çok düşük olduğunu savundu.

Özkan, “Şahsi kanaatim erteleme kararının yanlış olduğudur. Kararın en doğru şekilde uygulandığını temenni ediyorum. Bizzat uygulama da hata yapana şahit olmadım. Ama her şey mümkün” dedi.

Özkan'ın paylaşımlarının tamamı şöyle:



"Bugün Şanlıurfa'da KPSS sınavında yaşanan erteleme konusu ile ilgili şahit olduklarımı paylaşmak istiyorum.

Sınavda BSS olarak görevliydim. Erteleme kararının trafik kazası/yol çalışması vb. durumlardan ötürü yaşanan gecikme kaynaklı olduğu bizimle paylaşıldı.

Karar alınmadan önce ÖSYM ile görüşüldüğü belirtildi. Ardından 10.05 de bütün bina sınav sorumlularına 30 dakikalık erteleme kararı iletildi. Duyuru yapıldığında henüz sınav başlamamıştı. Lavabo ihtiyacı olanların da gözetmen eşliğinde lavaboya gidebileceği soylendi.

Çoğu salonda sınav kitapçıkları henüz açılmamıştı. Ancak özellikle büyük kapasiteli binalarda duyurunun bazı salonlara iletilmesinde gecikme olmuş olabilir. Bu durumda sınav başlamış ve sorular görülmüş olabilir.



Bu tip durumlarda sınav görevlileri adayın dışarı çıkmasına izin vermemekte, çıkarsa da tekrar salona almamaktadır. Hatta aday sınıftan çıksa dahi sorumlu odasında sınav bitimine kadar beklemek zorundadır. Aksi durumda emniyet görevlileri müdahale etmektedir.

-Benim şahsi görüşüm soruların okunup dışarı çıkıldığı konusunun asparagas olduğu ancak iletişimsizlikten kaynaklı, genel değil de, sadece bazı sınıflarda böyle bir durum yaşanabileceği yönündedir. Bu durum yine de çok düşük ihtimaldir.

Ayrıca yaklaşımım, erteleme kararının doğru olup olmadığını söylemek değil, sürecin bir şahidi olarak ne yaşandığını ortaya koymaktır. Konuyla ilgili resmi açıklama geleceğini düşünüyorum.

Konunun medyadaki gibi abartılı olmadığına hem inanıyor hem şahit olduklarım ölçüsünde bu şekilde düşünüyorum. Erteleme kararının doğruluğuna artık resmi makamlar karar verecektir.

-Not: Sınıfında soruları görüp ondan sonra dışarı çıkıp soruları konuştuk gibi bir cümle, sınav güvenliğini tehdit eden bir cümledir. Bu durumun da üzerine gidilmesi, kamera incelemeleri ile sonuç alınması gerektiğini düşünüyorum.

-Eğer aday soruları görmesine rağmen dışarı çıkmış, lavaboya soruları gördükten sonra gidip gelmiş, bu işlemi gözetmen olmadan gerçekleştirmiş ise ciddi bir sınav güvenliği sorunu vardır. Ancak sınav başlamadan, kitapçık açılmadan olduysa bir sorun yoktur.

Bizler sebebi ne olursa olsun sınava gecikme olmayacağını bilen bir nesil olarak büyüdük. Bu yüzden şahsi kanaatim erteleme kararının yanlış olduğudur. Kararın en doğru şekilde uygulandığını temenni ediyorum. Bizzat uygulama da hata yapana şahit olmadım. Ama herşey mümkün.""