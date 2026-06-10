Koçlara ait bankaya saldırıda 1 gözaltı

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İstanbul Esenyurt’ta İnönü Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı'ndaki Koç Holding bünyesindeki Yapı Kredi şubesine, gece saatlerinde motosikletle gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahla ateş açılmıştı. Polis ekipleri tarafından şüpheli gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada, 1 ruhsatsız tabancanın ele geçirildiği öğrenildi.

KOÇ HOLDİNG'İN BANKASINA SALDIRIDA 1 GÖZALTI

Sabah şubeyi açmak için gelen personel, kurşun izlerini görünce durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, banka şubesinin etrafına güvenlik şeridi çekerek inceleme yaptı ve delil topladı.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLADI

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmada, saldırının faili olduğu tespit edilen M.Ç'yi evine düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Evde yapılan aramada, 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.