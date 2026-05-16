Kızının çakarlı videosuna tepki yağmıştı: Yandaş gazeteci Emin Pazarcı Akşam gazetesinden ayrıldı

İktidara yakın Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı'nın avukat kızı Begüm Ece Pazarcı'nın çakarlı araçla yaptığı paylaşımlar sosyal medyada tepki çekti.

Kızı Begüm Ece Pazarcı hakkındaki eleştiriler sosyal medyada hızla büyüyünce, Emin Pazarcı tepkilere sosyal medya hesabından sert bir dille yanıt verdi.

Pazarcı, "Ulan it kopuk takımı... Çakarlı araç mı arıyorsunuz? Kızımda değil bende var. Ama bir kere bile kullanmadım. Tersini ispat eden çıkarsa, alnını karışlarım" dedi.

CEZA KESİLDİ

Tartışma yaratan görüntülerde yer alan araçla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü ise inceleme başlattı.

Emniyet'te yapılan açıklamada, söz konusu aracın herhangi bir koruma kararı ya da geçiş üstünlüğü bulunmadığı belirtilerek, “173.392 TL idari para cezası uygulanmış, aracın 30 gün süreyle trafikten men edilmesine ve sürücü belgesinin 30 gün süreyle geri alınmasına yönelik cezai işlemler başlatılmıştır” denildi.

'EL SIKIŞIP AYRILDIM'

Yandaş yazar Emin Pazarcı, sosyal medya hesabından yeni bir açıklamada bulundu. Pazarcı, Akşam Gazetesi'ndeki görevinden ayrıldığını ifade etti.

“Arkadaşlarla el sıkıştık” diyen Pazarcı'nın açıklaması şöyle:

“Akşam Gazetesi'nden anlaşıp ve Ankara'daki arkadaşlarla el sıkışıp ayrıldım. Ankara Temsilciliğine getirilen Yusuf Alabarda'ya yeni görevinde başarılar dilerim.”