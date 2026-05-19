Kaza mı ihmal mi? Kaldırımda yürürken başına cam düştü! 7 dikiş atıldı

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde kaldırımda yürüyen 36 yaşındaki Bahadır Erünsal isimli bir kişinin başına, bakımsız bir binanın 3'üncü katındaki pencereden cam parçaları düştü. Erünsal'ın başına hastanede 7 dikiş atıldı.

KALDIRIMDA YÜRÜRKEN BAŞINA CAM DÜŞTÜ

Dehşet veren olay, 9 Nisan Perşembe günü saat 12.00 sıralarında Karaköy Bereketzade Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, caddede üzerinde kaldırımda yürüyen Bahadır Erünsanl'ın başına, 3'üncü kattaki pencereye ait olduğu iddia edilen cam parçası düştü.

Kanlar içinde kalan Bahadır Erünsal’a çevredeki vatandaşlar müdahale etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

BAŞINDA 6 SANTİMLİK KESİK OLUŞTU

Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Bahadır Erünsal’ın başının üst kısmında yaklaşık 6 santimetrelik kesik oluştu.

Doktorlar tarafından yapılan ilk müdahalede Erünsal'ın başına 7 dikiş atıldığı belirtildi.

Adli muayene raporunda yaralanmanın basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyeceği kaydedildi.

ALINAN ÖNLEMLER KALDIRILMIŞ

Yaralanan Bahadır Erünsal'ın kardeşi Muhammet Erünsal, binanın uzun süredir bakımsız olduğunu öne sürerek, 3’üncü kattan pencere camı düştüğünü, ağabeyinin ölümden döndüğünü, olaydan sonra bina çevresinde önlem alındığını ancak kısa süre sonra önlemlerin kaldırıldığını söyledi.

AYNI OLAY DAHA ÖNCE DE YAŞANMIŞ

Mahalle sakinleri, aynı binadan daha önce de aynı noktada cam parçalarının düştüğünü iddia etti.

Olay sonrası bina çevresine bir süre demir bariyer konulduğu ancak daha sonra kaldırıldığı öne sürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)