Kasap yetmedi dönerciye koştu! İsteği reddedilince ortalığı birbirine kattı

Olay, 25 Temmuz Pazar günü saat 10.30 sıralarında İstanbul Avcılar’da Reşitpaşa Caddesi’nde meydana geldi. Eğlence mekanından çıkan iki kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

KASAP VE DÖNERCİDEN BIÇAK İSTEDİ

Birbirlerine yumruk atan kişilerden biri yan tarafta bulunan kasaba girerek, bıçak istedi. Olumsuz yanıt alınca yan tarafta bulunan dönerciye giden şüphelinin isteği bir kez daha geri çevrildi.

MASA VE SANDALYELERİ TEKMELEDİ

Sinirlenerek iş yeri önünde bulunan masa ve sandalyeleri tekmeleyen şüpheli sandalyelerden birini alarak kavga ettiği kişinin yanına gitti.

Kavga araya giren çevredekiler tarafından ayrıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)