Eğlence kavgayla kavga da ölümle bitti! 16'ncı kattan düşerek hayatını kaybetti

Olay, 20 Temmuz Pazartesi günü saat 22.00 sıralarında İstanbul Esenyurt'un Koza Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 28 yaşındaki Emirhan Yıldız, 4 arkadaşı ile birlikte eğlenmek amacıyla söz konusu sitedeki bir daireye geldi. Yıldız, henüz belirlenemeyen bir nedenle sitedeki binanın 16'ncı katından düştü.

İTFAİYE CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞTI

Olayı gören arkadaşlarının ve çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese hızla polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yıldız’ın düştüğü alana ulaşan itfaiye ekipleri, 28 yaşındaki gencin cansız bedeni ile karşılaştı. Olay yeri inceleme ekiplerinin adresteki detaylı çalışmalarının tamamlanmasının ardından Emirhan Yıldız’ın cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

DÜŞMEDEN HEMEN ÖNCE KAVGA İDDİASI

Olayın perde arkasına ilişkin dikkat çeken iddialar ortaya çıktı. Emirhan Yıldız’ın, düşmeden kısa bir süre önce daire içerisindeki arkadaşlarıyla henüz bilinmeyen bir nedenle kavga ettiği öne sürüldü.

EVDEKİ 4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Kavga iddiasının ardından gerçekleşen şüpheli ölüm üzerine güvenlik güçleri harekete geçti. Emniyet mensupları, olay sırasında evde bulunan 4 kişiyi gözaltına aldı. Polis ekipleri, 16'ncı kattan düşerek hayatını kaybeden Emirhan Yıldız'ın ölümüne ilişkin geniş çaplı incelemesini sürdürüyor.