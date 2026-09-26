Karaburun'un simgesi nergise büyük destek: Üreticilere 300 bin soğan dağıtılıyor

Türkiye genelindeki nergis hasadının dörtte birinden fazlasını tek başına karşılayan İzmir'in Karaburun ilçesinde, üreticilerin yüzünü güldüren kapsamlı bir tarım atağı başlatıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, yarımadanın simgesi haline gelen kokulu çiçeğin üretimini korumak ve yerel kalkınmayı güçlendirmek amacıyla çiftçilere 300 bin nergis soğanı desteği sağladı.

İlçede düzenlenen törenle soğanları çiftçilere bizzat teslim eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, üretimin her aşamasında üreticinin yanında duracaklarını belirtti. Programa Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan ev sahipliği yaparken, çok sayıda muhtar ve tarım emekçisi de tören alanında hazır bulundu.

TÜRKİYE ÜRETİMİNİN DÖRTTE BİRİ KARABURUN'DAN

Resmi kayıtlara göre geçtiğimiz yıl ülke genelinde 942 bin 300 metrekare arazide toplam 43 milyon 568 bin adet nergis üretildi. İzmir sınırlarında hasat edilen 12 milyon 2 bin adet çiçeğin tamamı ise yalnızca Karaburun topraklarında yetiştirildi. Bu yüksek hasat başarısıyla ilçe, Türkiye genelinde Mersin'in hemen ardından kenti ikincilik sırasına yerleştirdi.

"BU DEĞERİ GÖRMEZDEN GELEMEZSİNİZ"

İlçenin sahip olduğu tarımsal mirası korumanın zorunlu bir görev olduğuna dikkat çeken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, üreticilere yönelik destek politikasını kararlılıkla sürdüreceklerini vurguladı.

Cemil Tugay, "Karaburun İzmir’in canı ciğeridir. Çok özel ve değerli bir bölgedir. Onun için çalışacağız. Büyükşehir Belediyesi’nin ya da belediyelerin mevzuatında ‘üreticiye destek olun’ diye bir şart yok. Ancak böylesine kıymetli bir değeri görmezden gelme şansınız da yok. Eğer bu şehrin evladıysanız ve değerinin farkındaysanız çalışacak, destek olacaksınız. Biz de bu geleneğe sahip çıkmaktan onur duyuyoruz" dedi.

Yarımadadaki yüksek hasat gücünün teşvik edilmesi gerektiğini dile getiren Başkan Tugay, "Geçen yıl ülkemizde üretilen 43 milyon nergisin 12 milyonu Karaburun’da üretildi. Bu çok iyi bir rakam gerçekten. O yüzden desteklenmeyi hak ediyor. Bu yıl üreticilerimize 300 bin nergis soğanı dağıtacağız" ifadelerini kullandı.

15 MAHALLEYE İKİ ETAPTA ULAŞACAK

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı eliyle yürütülen sevkiyat kapsamında ilk etapta 6 mahalleye toplam 150 bin soğan ulaştırıldı. Kalan 150 bin soğanın ise 10 gün içerisinde dağıtılması ve böylece ilçedeki 15 mahallenin tamamının yeni mahsullerle buluşması amaçlanıyor.

Sağlanan katkının bölgenin ekonomik bağımsızlığı için büyük anlam taşıdığını ifade eden Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, tarımsal sürekliliğin önemine işaret etti.

İlkay Girgin Erdoğan, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı’mızın gerçekleştirdiği nergis soğanı dağıtımını sadece bir destek değil, Karaburun’umuzun tarımsal geleceğine yapılan bir yatırım olarak görüyoruz. Toprağımızla buluşacak her soğan yeni bir üretimin başlangıcıdır. Üretilen her nergis ise üreticimizin emeğine, aile ekonomisine ve Karaburun’un yerel kalkınmasına katkı demektir. Sizler toprağınızı işledikçe bu toprakların hikayesi yaşamaya devam edecektir" diye konuştu.

KIRSALA 1,4 MİLYAR LİRALIK KAYNAK

Yarımadadaki mandalina üreticilerinin sorunlarıyla da yakından ilgilendiklerini söyleyen Cemil Tugay, ürünlerin boylanıp paketlenebileceği yeni bir tesisi kurmayı planladıklarını belirtti.

Sahadaki her türlü talebi titizlikle takip ettiklerini kaydeden Tugay, "Ortada bir sorun varsa kendimize ‘Bu durumda biz ne yapabiliriz?’ diye soruyoruz. Binlerce İzmirliyi buraya getirip mandalina ağaçlarından ürün toplamalarını, mandalinaları evlerine götürmelerini istiyoruz. Organizasyon ve toplanan ürünlerin ücretlerini de biz karşılayalım şeklinde değerlendirmelerde bulunduk. Söylenen her söz, iletilen her konu can kulağıyla dinleniyor ve takip ediliyor. Siz problemleriniz ve isteklerinizi bize iletmeye devam edin" dedi.

İlçe genelindeki altyapı çalışmalarını hızlandıran büyükşehir ekipleri, Parlak Sulama Tesisi için yaklaşık 30 milyon lira bütçe ayırırken sulama göletine de 90 kW gücünde güneş santrali kuruyor. Kent genelindeki 55 bin 600 üreticiye destek olan belediye idaresi, 2026 yılı bütçesinden kırsal hizmetler için 1,4 milyar lira kaynak aktararak tarımsal kalkınmayı destekliyor.