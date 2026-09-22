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Halk TV Türkiye Kamyonetin kapakları açılınca tonlarcası yerlere döküldü: Polis hepsine el koydu

Kamyonetin kapakları açılınca tonlarcası yerlere döküldü: Polis hepsine el koydu

İzmir’de ekiplerin durdurduğu iki kamyonette yapılan aramada, kaçak avlandığı belirlenen tonlarca mavi yüzgeçli orkinos ortaya çıktı. Kamyonetlerin kapaklarının açılmasıyla balıklar yere dökülürken, ekipler hepsine el koydu.

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Kamyonetin kapakları açılınca tonlarcası yerlere döküldü: Polis hepsine el koydu
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İzmir’in Güzelbahçe ilçesinde kaçak avlandığı belirlenen 3 ton mavi yüzgeçli orkinos ele geçirildi. Deniz Polisi ekiplerinin düzenlediği operasyonda, şüpheli 2 kamyonet durdurularak arama yapıldı. Kamyonetlerin kapaklarının açılmasıyla tonlarca orkinos yere döküldü.

Kamyonetin kapakları açılınca tonlarcası yerlere döküldü: Polis hepsine el koydu - Resim : 1

KAMYONETLERDE 3 TON ORKİNOS ELE GEÇİRİLDİ

İzmir Deniz Polisi ekipleri, kaçak su ürünleri avcılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Güzelbahçe’de 2 şüpheli kamyoneti durdurdu.

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Araçlarda yapılan aramada, kaçak avlandığı belirlenen 3 ton mavi yüzgeçli orkinos bulundu.

Kamyonetin kapakları açılınca tonlarcası yerlere döküldü: Polis hepsine el koydu - Resim : 3

2 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Ele geçirilen orkinoslara ekipler tarafından el konulurken, olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. (AA)

ORKİNOS BALIĞI HAKKINDA

Denizlerin en hızlı ve güçlü balıkları arasında yer alan orkinos, özellikle Akdeniz ve Ege Denizi’nde yaygın olarak görülüyor. Mavi yüzgeçli orkinos, iri yapısı ve yüksek ekonomik değeriyle öne çıkıyor.

Tuna balığı olarak da bilinen orkinoslar, türüne göre birkaç metre uzunluğa ve yüzlerce kilogram ağırlığa ulaşabiliyor. Sürüler halinde hareket eden bu balıklar, küçük balıkların yanı sıra kalamar ve kabuklularla da besleniyor.

Özellikle mavi yüzgeçli orkinos, dünya genelinde yüksek ticari değere sahip olması nedeniyle yoğun şekilde avlanıyor. Bu nedenle türün korunması ve avcılığın belirlenen kurallar çerçevesinde yapılması büyük önem taşıyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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