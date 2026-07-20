Jet ski alabora oldu: Baba ve kızlarının sırayla cenazelerine ulaşıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 15 Temmuz'da alabora olan jet skide kaybolan Irak uyruklu baba ile kızının cansız bedenine ulaşıldı. Aynı kazada yaşamını yitiren diğer kız çocuğunun cenazesi ise daha önce bulunmuştu.

Olay, 15 Temmuz saat 05.30 sıralarında Akyarlar açıklarında meydana geldi. Aynı aileden 2'si çocuk 4 kişinin bulunduğu jet ski, şiddetli dalga ve olumsuz hava koşulları nedeniyle alabora oldu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri arama kurtarma çalışması başlattı. Kazada denize düşen Irak uyruklu anne, yakındaki bir motor yatın mürettebatı tarafından sağ olarak kurtarıldı. Baba ile iki kız çocuğu ise akıntıda kayboldu.

Arama çalışmaları sürerken, 16 Temmuz'da Yunanistan'ın İstanköy Adası açıklarında su yüzeyinde hareketsiz halde bulunan bir kız çocuğu, Bodrum-İstanköy seferini yapan feribottakiler tarafından fark edilerek Yunan Sahil Güvenliğine bildirildi. Yapılan incelemede, hayatını kaybeden çocuğun jet ski kazasında kaybolan kardeşlerden biri olduğu belirlendi.

Kayıp baba ile diğer kız çocuğunun cansız bedenlerine de bugün ulaşıldı. Baba ve kızının cenazelerinin, İstanköy Adası açıklarında Yunan güvenlik güçleri tarafından bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. (DHA)