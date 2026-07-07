İzmir'de şezlong tartışmasında adli kontrolle serbest bırakılmıştı: Tutuklama kararı çıktı

İzmir’in Seferihisar ilçesinde plajda şezlong yeri sebebiyle çıkan tartışma sonrası 3. Asliye Ceza Mahkemesi, ”nefret ve ayrımcılık" suçundan gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan İpek Akıncı hakkında tutuklama kararı çıkardı.

NE OLMUŞTU?

Olay, 3 Temmuz saat 18.00 sıralarında Mersinalanı Mahallesi’ndeki bir plajda meydana geldi. İ.A. ve A.A. arasında iddiaya göre ‘şezlong’ nedeniyle tartışma çıktı. A.A., tartışma sırasında İ.A.’nın kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle şikayetçi oldu.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İ.A., nefret ve ayrımcılık suçundan gözaltına alındı.

Kolluktaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen İ.A., savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle Seferihisar Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarıldı.

Öte yandan, olay cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde İ.A.’nın bağırdığı ve sandalyeyi fırlattığı anlar yer aldı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILMIŞTI

İzmir’in Seferihisar ilçesinde plajda şezlong yeri yüzünden çıkan tartışma sonrası ‘nefret ve ayrımcılık’ suçundan gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen İ.A., Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.