İstanbul'dan eğlenmeye gelmişti: Bungalov tatili ölümle bitti!

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte tatil yapan 27 yaşındaki Emre Öztürk, kaldığı bungalov evde aniden fenalaşarak hayatını kaybetti. Olayın ardından emniyet güçleri tarafından soruşturma başlatıldı.

Üzücü olay, gece saatlerinde Şükriye Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir konaklama tesisinde yaşandı. İstanbul'dan arkadaş grubuyla birlikte tatil yapmak amacıyla ilçeye gelen Emre Öztürk, konakladıkları bungalovda gece vakti birden rahatsızlandı.

GENÇ ADAM HAYATINI KAYBETTİ

Arkadaşlarının durumu fark edip yetkililere bildirmesi üzerine adrese hızla sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Öztürk, ambulansla Sapanca İlçe Devlet Hastanesine sevk edildi. Ancak genç adam, burada yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Emre Öztürk’ün kesin ölüm nedeninin saptanabilmesi için cansız bedeni Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi'ne nakledildi.

Olayla ilgili başlatılan adli soruşturma devam ediyor. (DHA)