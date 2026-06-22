İsimleri farklı ama işlevleri aynı: 'Şapkalılar' çetesinden 24 şüpheli gözaltına alındı

Türkiye isimleri farklı ama topluma ve çevreye hep aynı zararları veren çetelerle baş etmeye çalışıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, bu kez "Şapkalılar" isimli suç örgütüne operasyon gerçekleştirildi.

İstanbul'un yanı sıra Diyarbakır, Erzurum, Tekirdağ ve Muş'ta eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda örgüt üyesi oldukları değerlendirilen 24 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, şüphelilerin mağdurları tehdit ederek para talep ettikleri, iş yeri ve ev kurşunlama, yağma, kasten yaralama ve öldürme gibi çeşitli suçlara karıştıkları iddia edildi.

Gasp Büro Amirliği ekiplerinin çalışmalarında şüphelilerin mağdurları tehdit ederek para talep ettikleri, iş yeri ve ev kurşunlama, yağma, kasten öldürme ve yaralama gibi çok sayıda suça karıştıkları belirlendi.

2'Sİ KADIN 4 AVUKAT DA GÖZALTINA ALINDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler arasında 2'si kadın 4 avukatın da bulunduğu öğrenildi. Şüpheli avukatların, yakalanan tetikçilere örgüt liderlerinin isimlerini vermemeleri yönünde ifade sırasında telkinlerde bulundukları tespit edildi. Gasp Büro Amirliği'nde sorgulanan şüpheliler arasında tetikçilerin yanı sıra onlara motosiklet ve silah temin eden lojistik sorumluları ile finansman sağlayan örgüt üyelerinin de bulunduğu belirtildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 24 şüpheli adliyeye sevk edildi. (DHA)