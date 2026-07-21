Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye İnsan sağlığını hiçe saydılar! Tam 4 ton 652 kilo kırmızı ete el konuldu

İnsan sağlığını hiçe saydılar! Tam 4 ton 652 kilo kırmızı ete el konuldu

Kırklareli'nde kayıt dışı faaliyet gösteren bir soğuk hava deposunda yapılan denetimde, uygunsuz koşullarda saklanan 4 ton 652 kilo kırmızı ete el konuldu. İşletme hakkında yasal işlem başlatıldı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
İnsan sağlığını hiçe saydılar! Tam 4 ton 652 kilo kırmızı ete el konuldu

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde denetim gerçekleştiren ekipler, kayıt dışı faaliyet gösteren bir soğuk hava deposunda mevzuata aykırı koşullarda ve uygunsuz soğuk zincir şartlarında tutulan 4 ton 652 kilo kırmızı ete el konuldu. İşletme hakkında yasal işlem başlatıldı.

İnsan sağlığını hiçe saydılar! Tam 4 ton 652 kilo kırmızı ete el konuldu - Resim : 1

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde bulunan bir soğuk hava deposunda denetim gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen kontrolde, işletmenin Tarım ve Orman Bakanlığı’na herhangi bir kayıt yaptırmadan soğuk hava deposu olarak faaliyet gösterdiği belirlendi.

İnsan sağlığını hiçe saydılar! Tam 4 ton 652 kilo kırmızı ete el konuldu - Resim : 2

4 TONU AŞKIN KIRMIZI ETE EL KONULDU

Yapılan detaylı incelemelerde, depoda muhafaza edilen 4 ton 652 kilo kırmızı etin uygunsuz soğuk zincir şartlarında saklandığı tespit edildi. Mevzuata aykırı koşullarda tutulan etlerin güvenli olmadığını belirleyen ekipler, ürünlere el koydu.

Yakalanmasaydı vatandaşa yedireceklerdi! Yüzlerce kilo bozuk et imha edildiYakalanmasaydı vatandaşa yedireceklerdi! Yüzlerce kilo bozuk et imha edildi

Halk sağlığını tehdit eden uygunsuz koşullar ve kayıt dışı faaliyet nedeniyle denetim ekipleri harekete geçti. Depoyu işleten kişi ve kurumlar hakkında gerekli yasal işlemlerin uygulandığı bildirildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Kırmızı et Kırklareli
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro