İnsan sağlığını hiçe saydılar! Tam 4 ton 652 kilo kırmızı ete el konuldu

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde denetim gerçekleştiren ekipler, kayıt dışı faaliyet gösteren bir soğuk hava deposunda mevzuata aykırı koşullarda ve uygunsuz soğuk zincir şartlarında tutulan 4 ton 652 kilo kırmızı ete el konuldu. İşletme hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde bulunan bir soğuk hava deposunda denetim gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen kontrolde, işletmenin Tarım ve Orman Bakanlığı’na herhangi bir kayıt yaptırmadan soğuk hava deposu olarak faaliyet gösterdiği belirlendi.

4 TONU AŞKIN KIRMIZI ETE EL KONULDU

Yapılan detaylı incelemelerde, depoda muhafaza edilen 4 ton 652 kilo kırmızı etin uygunsuz soğuk zincir şartlarında saklandığı tespit edildi. Mevzuata aykırı koşullarda tutulan etlerin güvenli olmadığını belirleyen ekipler, ürünlere el koydu.

Halk sağlığını tehdit eden uygunsuz koşullar ve kayıt dışı faaliyet nedeniyle denetim ekipleri harekete geçti. Depoyu işleten kişi ve kurumlar hakkında gerekli yasal işlemlerin uygulandığı bildirildi. (DHA)