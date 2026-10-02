Son dakika | İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın cezaevi değiştirildi! Murat Emir açıkladı

YENİ Parti Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir, Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın cezaevi sevkine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Emir, Pehlivan'ın duruşmaları devam ederken gece saatlerinde Çorlu'daki cezaevinden Kandıra F Tipi Cezaevi'ne sevk edildiğini belirtti.

Emir, Pehlivan'ın kimseye haber verilmeden gece saat 03.00 sıralarında sevk edildiğini belirterek, uygulamanın savunma ve adil yargılanma hakkıyla ilgili ihlal oluşturduğunu ifade etti.

“GECE YARISI SEVK EDİLDİ”

Murat Emir paylaşımında, Mehmet Pehlivan'ın duruşmalar devam ederken dün gece saat 03.00 sıralarında Çorlu'daki kuyu tipi cezaevinden Kandıra F Tipi Cezaevi'ne sevk edildiğini belirtti.

Murat Emir’in sosyal medya paylaşımı şöyle:

Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, duruşmaları devam ederken dün gece 03.00 sularında Çorlu'daki kuyu tipi cezaevinden kimseye haber verilmeden apar topar Kandıra F Tipi'ne sevk edildi!

Yangından mal kaçırır gibi yapılan bu gece yarısı operasyonu, işkence ve kötü muamele yasağının, savunma ve adil yargılanma hakkının açık bir ihlalidir. Sadece müvekkilini savunduğu için tutuklanan bir avukata reva görülen bu eziyet açık bir işkence halini aldı.

Tüm avukatları, baroları ve meslek odalarını bu hukuksuzluğa karşı net, sert ve güçlü bir tepki koymaya davet ediyorum.

Savunma haktır, susturulamaz!