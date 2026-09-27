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İlk kez hakim karşısına çıkacak: Deniz Göktaş için çağrı

Tutuklu komedyen Deniz Göktaş pazartesi günü ilk kez hakim karşısına çıkacak. Onlarca yıl hapsi istenen komedyenin duruşması öncesinde ÇHD İstanbul'dan Göktaş ile dayanışma çağrısı geldi.

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İlk kez hakim karşısına çıkacak: Deniz Göktaş için çağrı

"Ölüdeniz" isimli gösterisinde yaptığı espriler nedeniyle 3 Temmuz'dan bu yana tutuklu bulunan komedyen Deniz Göktaş'ın ilk duruşması yarın (28 Eylül Pazartesi günü) görülecek.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki, kamuoyunda "kuyu tipi" olarak da bilinen Karatepe Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Göktaş'ın saat 10.00'da Çağlayan Adliyesi'nde görülecek duruşması öncesinde Çağdaş Hukukçular Derneğinden dayanışma çağrısı geldi.

İlk kez hakim karşısına çıkacak: Deniz Göktaş için çağrı - Resim : 1
Komedyen Deniz Göktaş
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ÇHD İSTANBUL'DAN DENİZ GÖKTAŞ ÇAĞRISI

Derneğin İstanbul şubesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 86 gündür tutuklu olan Göktaş için şu çağrıda bulunuldu:

"Komedyen Deniz Göktaş, gerçekleştirdiği stand-up gösterisi nedeniyle tutuklanmış ve tutuklandığı günden beri Çorlu kuyu tipi Hapishanesinde tutulmaktadır. Deniz Göktaş’ın görülecek duruşmasına tüm üye ve meslektaşlarımızı çağırıyoruz."

İlk kez hakim karşısına çıkacak: Deniz Göktaş için çağrı - Resim : 3
ÇHD İstanbul Şube'nin X paylaşımı (27 Eylül 2026)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Komedyen Deniz Göktaş Cezaevi Adliye
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