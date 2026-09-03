İlk kez bu kadar büyüğünü yakaladılar! Üç saatlik mücadele sonunda tekneye çıkardılar

Aydın'ın Didim ilçesinde tekneyle denize açılan amatör balıkçı Süleyman Ölmez'in oltasına orkinos takıldı.

Ölmez ile teknedeki diğer balıkçılar Ufuk Dinçsoy, Kenan Dinçsoy ve Fatih Aydınlıoğlu yaklaşık 3 saatlik uğraş sonucunda tekneye çıkarabildi.

Balığın 2 metre 30 santim boyunda, 260 kilogram ağırlığında olduğu belirtildi.

"BU AV BİZİM İÇİN REKOR NİTELİĞİNDE OLDU"

Gazetecilere açıklama yapan Ölmez, ilk kez bu büyüklükte bir balık avladıklarını belirterek, "Amatör olarak defalarca balık tuttuk. Daha önce de büyük orkinoslar yakaladık. Ancak bu av bizim için rekor niteliğinde oldu." dedi. (AA)

ORKİNOS NERELERDE YAŞAR?

Orkinoslar, başta Akdeniz, Karadeniz ve Atlas Okyanusu olmak üzere sıcak ve ılıman denizlerde yaşar. Açık denizlerde sürüler halinde dolaşan bu balıklar, besin bulmak için uzun mesafeler kat edebiliyor. Türkiye denizlerinde özellikle Akdeniz ve Ege'de görülüyor.