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Halk TV Türkiye İlk kez bu kadar büyüğünü yakaladılar! Üç saatlik mücadele sonunda tekneye çıkardılar

İlk kez bu kadar büyüğünü yakaladılar! Üç saatlik mücadele sonunda tekneye çıkardılar

Aydın'ın Didim ilçesinde dört amatör balıkçı 2 metre 30 santim boyunda orkinos yakaladı. Amatör balıkçılar 3 saatlik uğraş sonucunda orkinosu tekneye çıkarabildi.

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Aydın'ın Didim ilçesinde tekneyle denize açılan amatör balıkçı Süleyman Ölmez'in oltasına orkinos takıldı.

Ölmez ile teknedeki diğer balıkçılar Ufuk Dinçsoy, Kenan Dinçsoy ve Fatih Aydınlıoğlu yaklaşık 3 saatlik uğraş sonucunda tekneye çıkarabildi.

Balığın 2 metre 30 santim boyunda, 260 kilogram ağırlığında olduğu belirtildi.

İlk kez bu kadar büyüğünü yakaladılar! Üç saatlik mücadele sonunda tekneye çıkardılar - Resim : 1

243 kiloluk mavi yüzgeçli orkinosa verdiği para dünya rekoru oldu243 kiloluk mavi yüzgeçli orkinosa verdiği para dünya rekoru oldu

"BU AV BİZİM İÇİN REKOR NİTELİĞİNDE OLDU"

Gazetecilere açıklama yapan Ölmez, ilk kez bu büyüklükte bir balık avladıklarını belirterek, "Amatör olarak defalarca balık tuttuk. Daha önce de büyük orkinoslar yakaladık. Ancak bu av bizim için rekor niteliğinde oldu." dedi. (AA)

İlk kez bu kadar büyüğünü yakaladılar! Üç saatlik mücadele sonunda tekneye çıkardılar - Resim : 3

ORKİNOS NERELERDE YAŞAR?

Orkinoslar, başta Akdeniz, Karadeniz ve Atlas Okyanusu olmak üzere sıcak ve ılıman denizlerde yaşar. Açık denizlerde sürüler halinde dolaşan bu balıklar, besin bulmak için uzun mesafeler kat edebiliyor. Türkiye denizlerinde özellikle Akdeniz ve Ege'de görülüyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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