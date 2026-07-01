İki ODTÜ'lü mühendislik öğrencisi inşaatta yaşamını yitirmişti: Yeni bilirkişi raporu istendi

Ankara'da staj yaptıkları inşaatta üzerlerine beton kalıplarının devrilmesi sonucu yaşamlarını yitiren üniversite öğrencileri Taha Öztürk ile Emre Çetin'in ölümüne ilişkin davada mahkeme, dosyadaki bilirkişi raporları arasındaki çelişkilerin giderilmesi amacıyla yeni bir bilirkişi heyetinden rapor alınmasına karar verdi.

Yenimahalle ilçesindeki bir inşaatta 15 Ağustos 2022'de meydana gelen olayda, Hacettepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencisi Taha Öztürk ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencisi Emre Çetin, şiddetli fırtına sırasında devrilen beton kalıplarının altında kalarak hayatını kaybetmiş, ODTÜ Mimarlık Bölümü öğrencisi Ege Kıratlı ise yaralı kurtulmuştu.

İKİ SANIK HAKKINDA 15 YILA KADAR HAPİS CEZASI

Olayın ardından hazırlanan iddianamede proje müdürü Sinan Kar, taşeron firmanın işveren vekili İnan Yücel, ustabaşı Bayram Yüksel, inşaat mühendisi Alpcan Ergüven ve iş güvenliği uzmanı Emrah Akyol hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar, taraf avukatları ile kazada yaralanan Ege Kıratlı ve hayatını kaybeden öğrencilerin aileleri katıldı.

3 TON AĞIRLIĞIMDAKİ KALIPLARIN ALTINDA KALMIŞLAR

Mahkemeye sunulan son bilirkişi raporunda, şantiye şefi İnan Yücel'in kazada asli, proje müdürü Sinan Kar'ın ise tali derecede kusurlu olduğu belirtildi. Raporda, diğer sanıklar Emrah Akyol, Alpcan Ergüven ve Bayram Yüksel'in kusurlu olduklarını gösteren yeterli bilgi ve belgeye ulaşılamadığı ifade edildi.

Bilirkişi incelemesinde, kazanın yaklaşık 3 ton ağırlığındaki betonarme perde kalıbının şiddetli rüzgarın etkisiyle devrilmesi sonucu meydana geldiği, kalıbın iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun şekilde sabitlenmemesinin kazanın temel nedeni olduğu değerlendirmesine yer verildi. Raporda ayrıca, yaşamını yitiren Taha Öztürk ile Emre Çetin ve yaralanan Ege Kıratlı'nın olayda herhangi bir kusurunun bulunmadığı kaydedildi.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, bilirkişi raporu doğrultusunda İnan Yücel ile Sinan Kar'ın cezalandırılmasını, diğer üç sanığın ise beraatini talep etti. Sanıklar ise suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, dosyada bulunan bilirkişi raporları arasında çelişkiler bulunduğunu belirterek, bu çelişkilerin giderilmesi amacıyla yeni bir bilirkişi heyetinden rapor alınmasına karar verdi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.