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İki gündür haber alınamayan polisin cansız bedeni sahile vurdu

Giresun'da 2 gündür kendisinden haber alınamayan polis memuru Osman Sinan’ın (40) cansız bedeni deniz kıyısında bulundu. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Sinan’ın cenazesi otopsi için hastaneye kaldırıldı.

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İki gündür haber alınamayan polisin cansız bedeni sahile vurdu
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Giresun’da iki gündür kayıp olarak aranan polis memuru Osman Sinan’ın (40) cansız bedenine ulaşıldı.

İki gündür haber alınamayan polisin cansız bedeni sahile vurdu - Resim : 1

Olay, akşam saatlerinde Hacı Siyam Mahallesi’nde meydana geldi. Deniz kıyısında hareketsiz halde bir kişiyi fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

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Ekipler olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, dalgıçlar tarafından denizden çıkarılan kişinin kimliği belirlendi. Yapılan incelemede, cansız bedenin iki gün önce hakkında kayıp kaydı oluşturulan polis memuru Osman Sinan’a ait olduğu tespit edildi.

İki gündür haber alınamayan polisin cansız bedeni sahile vurdu - Resim : 3

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından Sinan’ın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis memuru Osman Sinan’ın ölümüne ilişkin inceleme sürüyor. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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