'İhbarı kim yaptı bilmiyorum' demişti: Denizolgun'un doktoru 155'i kendisi aramış

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un şüpheli ölümüne ilişkin yürüttüğü soruşturmada dikkat çeken bir belge dosyaya girdi.

Denizolgun’u birkaç kez muayene ettiğini ancak özel doktoru olmadığını söyleyen Nurettin Demirkol, ifadesinde acil ihbarı da kimin yaptığını bilmediğini söylemişti. Ancak 8 Eylül 2016 tarihli 155 İhbar Çözüm Tutanağı’nda iki telefon görüşmesini de Demirkol’un yaptığı görüldü.

Demirkol ifadesinde ölümü kendisinin “şüpheli” olarak değerlendirmediğini, yalnızca şahsın vefat ettiğini söylediğini belirtmişti. Ancak 155 kayıtlarında operatörün “Burada şüpheli ölüm konusu mu var?” sorusuna Demirkol’un “Şüpheli, beklenmedik ani bir ölüm; beklenmedik, şüpheli ani bir ölüm.” yanıtını verdiği kaydedildi.

Denizolgun’un şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada doktor N.D., “Yalan tanıklık” suçundan gözaltına alındı.

155’İ KENDİSİ ARAMIŞ “BEN DOKTOR NURETTİN DEMİRKOL”

Soruşturma kapsamında dosyaya giren 8 Eylül 2016 tarihli 155 Acil Çağrı İhbarı Çözüm Tutanağına göre, ilk telefon görüşmesi saat 00.29’da yapılmış. 155 operatörünün telefonu açmasının ardından ihbarı yapan kişi kendisini “Ben Doktor Nurettin Demirkol.” sözleriyle tanıttı.

Demirkol, aile hekimi olduğu bir hastasının ani şekilde hayatını kaybettiğini belirterek, hükümet tabibinin olayı görmesi gerektiğini söyledi. Demirkol’un tutanağa geçen ifadeleri şöyle:

“Aile hekimi olduğum bir hastam var, ani olarak vefat etmiş. Hükümet tabibinin görmesi gerekiyor. Belki muhtemelen ölüm nedeni belli değil, hâkimin savcının görmesi gerekiyor.”

ADRESİ TAM OLARAK BİLMEDİĞİNİ SÖYLEMİŞ

Tutanağa göre, 155 operatörü, Demirkol’dan olayın gerçekleştiği adresi istedi. Demirkol, olay yerinin Beykoz Riva’daki Öğümce Köyü olduğunu söyledi ancak açık adresi tam olarak bilmediğini belirtti.

Bölgenin jandarma sorumluluk alanında olabileceğinin değerlendirilmesi üzerine operatör, Demirkol’dan 156 Jandarma hattıyla iletişime geçmesini istedi.

İlk görüşme de bu şekilde sona ermiş.

4 DAKİKA SONRA 155’İ YENİDEN ARADI

Tutanağa göre Demirkol, ilk görüşmeden yalnızca 4 dakika sonra, saat 00.33’te 155’i ikinci kez aradı. İkinci görüşmede de kendisini ismiyle tanıtan Demirkol, “Biraz önce aramıştım, Doktor Nurettin Demirkol. Vefat eden biriyle alakalı...” dediği bildirildi.

Ardından, Demirkol, jandarmayla görüştüğünü ancak bölgenin polis sorumluluk alanında olduğunun kendisine söylendiğini belirterek yeniden 155’ten yardım istemiş.

OPERATÖR “ŞÜPHELİ ÖLÜM” OLUP OLMADIĞINI SORDU

Görüşmede 155 operatörü, ölümün niteliğini Demirkol’a sordu ve “Burada şüpheli ölüm konusu mu var?” dedi. Demirkol’un yanıtı ise tutanağa, “Şüpheli, beklenmedik ani bir ölüm; beklenmedik, şüpheli ani bir ölüm.” şeklinde geçti.

Böylece tutanağa göre, Demirkol’un olay gecesi yaptığı ihbarda ölümü yalnızca “ani ölüm” olarak değil, doğrudan “şüpheli ölüm” şeklinde nitelendirdiği görüldü.

“SAVCININ GÖRMESİ GEREKİYOR” DEDİ

Demirkol’un ilk görüşmede ölüm nedeninin belli olmadığını belirterek kullandığı ifadeler de tutanağa yansıdı. Demirkol, “hâkimin, savcının görmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

155 operatörü, adres bilgilerini aldıktan sonra ekiplerin olay yerine yönlendirilmesi için kaydı oluşturdu. Görüşmenin sonunda operatör, olay yerinin bulunamaması durumunda Demirkol’un ihbar sırasında kullandığı telefon numarası üzerinden kendisine ulaşılacağını söyledi.

Tutanağa göre, Demirkol ise “Tamam, bekliyoruz efendim.” yanıtını verdi. Arka plandaki bir kişinin “Abi ulaştınız mı?” sorusuna Demirkol’un “Ulaştım” dediği de tutanağa yansıdı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının Arif Ahmet Denizolgun’un ölümüne ilişkin yürüttüğü soruşturma devam ediyor.