İçişleri Bakanlığı 14 şehri açıkladı: Yetkililerin uyarılarını dikkate alın

İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son verilere dayanarak 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü için Türkiye genelinde çok sayıda ili kapsayan fırtına uyarısında bulundu.

FIRTINADAN ETKİLENMESİ BEKLENEN BÖLGELER VE İLLER

Bakanlık tarafından paylaşılan risk haritasına göre, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden esmesi beklenen kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına şu bölgelerde etkili olacak:

Marmara ve Ege Bölgesi: Çanakkale, Balıkesir, İzmir ve Manisa çevreleri.

İç Anadolu Bölgesi: Kayseri, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Niğde ve Nevşehir çevreleri.

Akdeniz Bölgesi: Antalya, Mersin ve Adana'nın iç kesimleri ile Kahramanmaraş'ın kuzey kesimleri.

OLASI OLUMSUZLUKLARA KARŞI "SARI KODLU" TEDBİR ÇAĞRISI

Paylaşılan haritada ilgili iller "Sarı (Az Tehlikeli)" alarm seviyesiyle işaretlenirken, yetkililer vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazırlıklı olmasını istedi.

Bakanlıktan yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi:

"Vatandaşlarımızın ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz."