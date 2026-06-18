İçişleri Bakanı Çiftçi ile Dışişleri Bakanı Fidan görüştü

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya geldi.

Çiftçi, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan'ı ziyaret ederek; ülkemizin güvenliği, bölgesel gelişmeler ve Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda yürütülen çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Nazik ev sahipliği ve kıymetli değerlendirmeleri dolayısıyla Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Görüşmenin içeriğine ilişkin ayrıntı paylaşılmazken, Ankara’da gün içerisinde bir başka önemli temas daha gerçekleşti.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş’u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Görüşmeye ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, TBMM’nin resmi internet sitesinden görüşmenin gerçekleştiği duyuruldu.