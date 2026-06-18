Halk TV Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kurtulmuş görüştü: Gündemde yasa taslağı mı var?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kurtulmuş görüştü: Gündemde yasa taslağı mı var? Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u kabul etti. Görüşmenin gündemleri ise paylaşılmadı. Meclis'in kapanmaması ve geçtiğimiz günlerde İmralı Heyeti ile yapılan buluşmanın ikilinin görüşmesinde yasa taslağı olduğunu akıllara getirdi.