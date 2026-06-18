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Halk TV Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kurtulmuş görüştü: Gündemde yasa taslağı mı var?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kurtulmuş görüştü: Gündemde yasa taslağı mı var?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u kabul etti. Görüşmenin gündemleri ise paylaşılmadı. Meclis'in kapanmaması ve geçtiğimiz günlerde İmralı Heyeti ile yapılan buluşmanın ikilinin görüşmesinde yasa taslağı olduğunu akıllara getirdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kurtulmuş görüştü: Gündemde yasa taslağı mı var?
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AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Kurtulmuş ile görüşmesine dair detaylar paylaşılmazken Meclis'in resmi sayfasından görüşmenin gerçekleştiği duyuruldu.

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GÖRÜŞMEDE YASA TASLAĞI MI KONUŞULDU?

Meclis tüzüğüne göre 1 Temmuz'da kapanması gereken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışma takvimi uzatıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre normal şartlarda yaz tatiline girmesi planlanan Meclis, faaliyetlerini sürdürecek.

Cumhurbaşkanı ile yapılan görüşmenin detayları açıklanmasa da Salı günü İmralı Heyetinden Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile gerçekleştirilen buluşmada heyet, çerçeve yasanın TBMM kapanmadan önce çıkarılması gerektiği konusunda Kurtulmuş'la fikir birliğinde olduklarını bildirmişti.

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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Numan Kurtulmuş DEM Parti
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