İBB itirafçısının kanıtlayamadığı KİPTAŞ iddiası iktidar medyasının manşetinde

CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihinde yaptığı ve Özgür Özel’in Genel Başkan seçildiği 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin iddialara yönelik açılan kurultay ceza davasının 6. duruşması dün görüldü. Tanık ifadelerinin tamamlanmamasından dolayı dünkü duruşmadan da erteleme kararı çıktı.

İBB İTİRAFÇISI İDDİASINI MAHKEMEYE SUNAMADI

Dünkü duruşmada İBB davasından dolayı tutuklanıp birden fazla etkin pişmanlık ifadesi verip en sonunda tahliye olan Adem Soytekin de tanıklık yaptı. SEGBİS ile bağlanan Soytekin, KİPTAŞ'tan ev verilmesi için kendisine mail yolu ile 100 kişilik VIP liste verildiğini söyledi.

Soytekin bu VIP listeye dairelerin satıldığını söyledi ama söz konusu iddiasını mahkemeye sunamadı.

İKTİDAR MEDYASI İDDİASINI VERDİ AMA DELİLDEN BAHSETMEDİ

İktidara yakınlığı ile bilinen Türkiye gazetesi dünkü duruşmadaki bu iddiayı bugün, " KİPTAŞ 'sistem'e çalıştı! Daireler VIP listedeki partililere satılmış" başlığı ile haberleştirdi.

Ancak söz konusu haberde sadece Soytekin'in beyanları yer aldı. Soytekin'in söz konusu iddiaları mahkemeye sunamadığı kısmı ne başlık ne de haber metni içerisinde yer almadı.

DAİRELERİN BEDELSİZ DEĞİL PARAYLA VERİLDİĞİNİ DE SÖYLEMİŞTİ

Yine dünkü duruşmada KİPTAŞ iddialarını sunan Soytekin'e dairelerin bedelsiz verilip verilmediği de soruldu. Soytekin kendisine sorulan soruya "Hayır bedelsiz değil, parayla satıldı" yanıtını verdi.

Türkiye gazetesinde delilsiz bir şekilde yer alan Soytekin'in KİPTAŞ için VIP liste ifadeleri de şu şekilde oldu:

"KİPTAŞ tarafından oluşturulan bir liste vardı. Bu listede daire satın alanların büyük kısmı siyasi bağlantıları bulunan kişilerdi. CHP’de meclis üyesi, milletvekili adayı ve kurultay adayı olan isimler yer alıyordu. Akif Koca bunlardan biriydi, diğer isimleri ise hatırlamıyorum. Bunlar satış listesindeki kişilerdi ve liste incelendiğinde görülebilecekti. Daire alanların çoğunun siyasi bağlantıları vardı. Bunlar, KİPTAŞ’ın belirlediği VIP listedeki isimlerdi. Örnek isimler listede mevcut. Ayrıca daha önceki ifademde de belirtmiştim; bize KİPTAŞ tarafından bu kişilerin işe alınması ve sigorta girişlerinin yapılması yönünde talimat verildi. Bu isimler de kayıtlarda mevcut. Şirket kayıtlarımız incelendiğinde ve isimler araştırıldığında tüm bunlar doğrulanacak"