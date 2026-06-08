İBB iştirakine yönelik düzenlenen terör operasyonunda 7 yaşındaki çocuğun iPad'ine el konuldu

İstanbul Terörle Mücadele Şubesi geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklarından İSTTELKOM binasına operasyon düzenlemişti. Bu kez TEM ekipleri, İSTTELKOM Genel Müdürü Melih Geçek'in eski eşinin, kız kardeşinin ve ailesinin evinde arama yaptı.

Eski eşinin telefonu, 7 yaşındaki kızının tableti, kız kardeşinin, annesinin, babasının telefonları; yeğeninin oyun oynadığı tablet alındı.

Av. Yiğit Gökçehan Koçoğlu, casusluk davasında Melih Geçek'in dosyasının ayrılmasına rağmen aramanın casusluk davası üzerinden yapıldığını, dile getirdi.

Silivri'de görülen İBB davasın sırasında yaşananları tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yanında bulunan Melih Geçek’i göstererek şunları söyledi:

“Casusluk davası da diğer davalar gibi, adaletin çöp olduğu bu süreçte, kardeşimin 7 yaşındaki yeğeninin oyun oynadığı iPad’ini alacak; 14 yaşındaki kızının cep telefonunu 12 Terörle Mücadele polisiyle almaya gidecek seviyeye kadar düşmüştür.



Ben Kartal Adliyesi’ne giderken bindiğim araba bozuk değildir. Ama Türk adaletini, Türk yargısını bindirdikleri arabayı ve onu süren bu ülkenin başındaki zihniyet, o arabayı hurdaya çıkarmıştır. Yazıklar olsun.”