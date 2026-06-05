İBB iştiraki İSTTELKOM'a operasyon

Halk TV muhabiri Gamze Altunay'ın aktardığı bilgilere göre, TEM ekiplerinin şirkette bulunduğu iddiasını paylaştı. Bilge Yurtdagülen'in Gündem Özel programına katılan Altunay, operasyonun kapsamına ilişkin henüz net bilgi bulunmadığını, ekiplerin arama amacıyla mı yoksa başka bir işlem kapsamında mı şirkete gittiğinin bilinmediğini söyledi.

Öte yandan, şirket çalışanı 20'den fazla kişinin banka hesaplarına bloke konulduğu yönünde bilgiler de bulunduğunu aktaran Altunay, konuya ilişkin resmi makamlar tarafından henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadığını belirtti.