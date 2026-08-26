Her yaz nüfusu 10 katına çıkıyor: Hesaplı tatil isteyen yüzbinler bu ilçeye akın ediyor

Yalova'nın sayfiye ilçesi Çınarcık, bu yaz sezonunda 400 bin tatilciyi ağırlarken konaklama tesislerindeki doluluk oranı yüzde 90'ı aştı. İlçenin kış nüfusu yazın tam 10 katına çıkıyor.

Yalova'nın 5 mahalleden oluşan Çınarcık ilçesi, İstanbul'a yakınlığı, denizi ve gece hayatıyla her yaz tatilcilerin gözdesi olmaya devam ediyor. 40 bin nüfuslu ilçe bu sezon 400 bin kişiye ev sahipliği yaparken konaklama tesislerindeki doluluk yüzde 90'ın üzerine tırmandı.

NÜFUS YAZIN 10 KATINA TIRMANIYOR

Başta İstanbul ve Bursa olmak üzere çevre illerden gelen tatilciler otellere, pansiyonlara ve yazlıklara yerleşirken günübirlik ziyaretçiler de sahilleri dolduruyor. Sabah saatlerinde ilçeye gelen günübirlikçiler gün boyu plajlarda vakit geçirip akşam dönüyor.

Özellikle hafta sonları yaşanan yoğunluk ilçe nüfusunu 10 katına çıkarıyor. Restoran, kafe, market ve sahil işletmeleri tam kapasite çalışarak ilçe ekonomisine ciddi katkı sağlıyor.

HAFTA SONLARI YÜZDE 10 ARTIŞ VAR

Çınarcık Belediye Başkanı Avni Kurt, ilçenin İstanbul'un tam karşısında konumlanmasının en büyük avantaj olduğunu vurgulayarak otellerdeki doluluk oranlarını paylaştı.

Kurt, hafta sonu doluluk oranının yüzde 90'ı aştığını, hafta içinde ise bu oranın yüzde 60-70 seviyesinde kaldığını belirterek geçen yıla kıyasla hafta sonlarında yüzde 10'luk bir artış yaşandığını söyledi. Yıllık genel doluluk oranının yüzde 70 civarında seyrettiğini de ekledi.

"HESAPLİ TATİLİN ADRESİYİZ"

Kurt, hafta içi 250 bin, hafta sonuyla birlikte 400 bin kişiyi barındırdıklarını belirterek Teşvikiye, Esenköy ve Koru beldelerinde de aynı yoğunluğun sürdüğünü aktardı.

Kurt, "Vatandaşlar artık hesaplı tatili tercih ediyor. Biz de bu hesaplı tatili yaşatan yerlerdeniz. Türkiye'nin her tarafından vatandaşımızı Çınarcık'a bekliyoruz. Sadece yaz değil, kışın da bekliyoruz. Çünkü burada kış tatili de çok keyifli oluyor" dedi.

(DHA)