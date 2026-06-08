Hem kaçtı hem de 'Sen dur dedin durdum ağabey' dedi! Kovalamaca kamerada

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kimlik kontrolü sırasında aniden kaçmaya başlayan 36 yaşındaki Ali Ç., polis ve jandarma ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.

Kovalamaca anları kameralara yansırken, "hırsızlık" suçlarından çok sayıda kaydı olduğu ortaya çıkan şüpheli, kendisini yakalayan polis memuruna, “Gözünü seveyim, sen dur dedin durdum ağabey” diyerek kendisini savundu.

Olay, saat 19.00 sıralarında İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi önünde meydana geldi. Bölgede görev yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü Önleyici Büro Amirliği ekipleri, hastane çevresinde durumundan şüphelendikleri Ali Ç.’yi durdurdu.

Ekipler, şüphelinin üst aramasını yaptıktan sonra Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını gerçekleştirdi.

İŞLEM YAPILACAĞINI ANLAYINCA KOŞMAYA BAŞLADI

Polis ekiplerinin yaptığı GBT kontrolünde, Ali Ç.’nin geçmişte "hırsızlık" suçlarından çok sayıda suç kaydının bulunduğu saptandı. Polis memurlarının kendisi hakkında yasal işlem yapmak istediğini fark eden şüpheli, ani bir hamleyle memurların yanından koşarak kaçmaya başladı.

"GÖZÜNÜ SEVEYİM, DUR DEDİN DURDUM AĞABEY"

Polis ekipleri, takibe başladığı şüpheliyi bölgede görev yapan jandarma ekiplerinin de desteğiyle yakalayıp, gözaltına alındı. O anlar çevredeki kameralara yansıdı. Gözaltına alınan ve polise "sen dur dedin durdum ağabey" diye dil döken şüpheli, emniyet müdürlüğüne götürüldü. (DHA)