Ertan Yıldız ile Aziz İhsan Aktaş'ın ifadeleri birbirinin tam zıttı! Ağır çeliştiler

İBB dosyasının dün görülen beşinci duruşmasında itirafçı isimlerden Ertan Yıldız ifade verdi. Yıldız, 'sistem içerisine girmediğini, para işlerine dahil olmayı reddettiğini' söyledi. Duruşmada zaman zaman tansiyon yükseldi.

Gazete Pencere'den Tolga Balcı'nın haberine göre, Aziz İhsan Aktaş ise geçtiğimiz günlerde İBB davasında ifade vermiş ve Ertan Yıldız'ın da ismini anıp, para isteyen ekibin içerisinde onun da yer aldığını söyledi. Ortaya çıkan büyük çelişki ise bu ifadeler ile gün yüzüne çıktı.

"BİRGÜN BAŞKAN YANINA ÇAĞIRDI"

İBB davasının ikinci duruşması beşinci oturumunda ifade veren isimlerden birisi de verdiği ifade ile tutuksuz yargılanan Ertan Yıldız oldu. Savcılık iddianamesinde örgüt yöneticilerinden olduğu ifade edilen Yıldız, dünkü savunmasında İmamoğlu ile sanıldığı kadar yakın arkadaş olmadığını ve para işlerini görmesinin ardından ayrıldığını söyledi. Yıldız, kendisinin sistem içerisinde sokulmaya çalışıldığını, ancak bunu reddettiğini iddia etti:

"Bir gün başkan beni çağırdı yanında Fatih Keleş de vardı. Keleş “ben para işlerinden yoruldum başkaları da ilgilensin Ertan bey de ilgilensin” dedi. Benim parayla işim olmayacağını söyledim, reddettim. Başkan da bunlara ben karar veririm. Ertan bey istemiyorsa kalsın dedi. Beni yapının içine sokmak istediler ben de reddettim"

AZİZ İHSAN AKTAŞ DA TAM ZITTINI SÖYLEMİŞTİ: EKİBİN İÇERİSİNDEYDİ

Hakkındaki 'Suç örgütü kurma' davasından beraat eden Aziz İhsan Aktaş da geçtiğimiz günlerde İBB davasında ifade vermişti. Aktaş ifadesinde Ertan Yıldız'ın da İmamoğlu adına para isteyen ekip içerisinde olduğunu söylemişti.

Aktaş, kardeşlerinin şirketlerinin İBB iştiraklerinden alacaklarının bilerek geciktirildiğini, Ertan Yıldız ve Burak Korzay üzerinden "Ekrem İmamoğlu’nun talimatı" denilerek 970 bin dolar istendiğini mahkemede söyledi.

19 Ocak 2024 tarihinde 970 bin doları Kilyos’taki Çilya Otel’e götürerek otel sahibi Emre Eken’e bıraktığını iddia eden Aktaş, Burak Korzay ve otel sahibi Emre Eken’in ifadelerinin de para teslimatıyla örtüştüğünü söyledi. Aktaş, Eken’in kendisine "Bir çanta sana bırakayım, belediyeden gelip alacaklar" dediğini, banka kayıtlarında 970 bin doların saat 11.11’de Kuveyt Türk Altunizade Şubesinden çekildiğini, HTS baz kayıtlarında kendisinin saat 13.14’te Kilyos’taki otelin bulunduğu bölgede olduğunun görüldüğünü söylemişti.

AĞIR ÇELİŞTİLER

İki farklı itirafçının 'sistem' ve 'para toplanması' iddialarında birbirinden zıt şekilde ifade vermesi birkaç gün içinde net şekilde ortaya çıktı. İBB davası tutuksuz sanıkların ifadeleri ile bugün altıncı oturumu ile devam ederken gözler birinci duruşmada savunma yaptırılmasına hak tanınmayan cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu'nun savunmasına çevrildi.