Halk TV 30 günün 30'unda da birinci! Yeni yayın döneminde de zirvenin sahibi belli

Halk TV, tek reyting ölçüm kuruluşu olan Kantar Medya'nın verilerine göre, yeni yayın döneminin başladığı Eylül ayını da zirvede bitirdi. Haber kanalları arasında yıllardır süren zirve sahipliğini kimseye bırakmayan Halk TV yine tüm kategorilerde, ayın her günü birinci oldu.

Tüm izleyicileri kapsayan ABC ölçümünde Halk TV, 1 Eylül'den 30 Eylül'e kadar birinci oldu. Ortalama 2,88 reyting alan halk TV'nin en yakın rakibi 1,92'de kaldı...

ÜÇ KATEGORİNİNİN ÜÇÜNDE DE BİRİNCİ

Sosyo-ekonomik olarak yukarıda yer alan izleyicileri baz alan AB ölçümünde de tablo değişmedi. Halk TV 30 günün 30'unda da birinci sırada yer aldı.

AB grubunda ay sonu ortalamasıyla 3,15 reytinge ulaşan Halk TV'nin en yakın rakibi 1,89'da kaldı.

İKİNCİ DEĞİŞTİ BİRİNCİ AYNI

Total ölçümünde de büyük Halk TV izleyicisi, kanalını zirvede tuttu. Eylül ayını 2,14'lik ortalama reytingle bitiren Halk TV'yi takip eden kanal 1,55'lik bir ortalamaya ulaşabildi.

2026-2027 yayın döneminin ilk ayında, Halk TV hep birinci oldu, ikinci kanal değişti.