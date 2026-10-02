Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Halk TV 30 günün 30'unda da birinci! Yeni yayın döneminde de zirvenin sahibi belli

Halk TV 30 günün 30'unda da birinci! Yeni yayın döneminde de zirvenin sahibi belli

Halk TV, yeni yayın döneminin başladığı Eylül ayında 30 günün 30'unda da birinci oldu. Günlük ölçümlerde ikinci olan kanal değişti, ama Halk TV zirveyi kimseye bırakmadı.

Bizi Keşfet’te takip edin. Google Haberler’de takip edin. Halk TV’yi favori kaynaklarınıza ekleyin.
Halk TV 30 günün 30'unda da birinci! Yeni yayın döneminde de zirvenin sahibi belli

Halk TV, tek reyting ölçüm kuruluşu olan Kantar Medya'nın verilerine göre, yeni yayın döneminin başladığı Eylül ayını da zirvede bitirdi. Haber kanalları arasında yıllardır süren zirve sahipliğini kimseye bırakmayan Halk TV yine tüm kategorilerde, ayın her günü birinci oldu.

Tüm izleyicileri kapsayan ABC ölçümünde Halk TV, 1 Eylül'den 30 Eylül'e kadar birinci oldu. Ortalama 2,88 reyting alan halk TV'nin en yakın rakibi 1,92'de kaldı...

Halk TV 30 günün 30'unda da birinci! Yeni yayın döneminde de zirvenin sahibi belli - Resim : 1

ÜÇ KATEGORİNİNİN ÜÇÜNDE DE BİRİNCİ

Sosyo-ekonomik olarak yukarıda yer alan izleyicileri baz alan AB ölçümünde de tablo değişmedi. Halk TV 30 günün 30'unda da birinci sırada yer aldı.

AB grubunda ay sonu ortalamasıyla 3,15 reytinge ulaşan Halk TV'nin en yakın rakibi 1,89'da kaldı.

Halk TV 30 günün 30'unda da birinci! Yeni yayın döneminde de zirvenin sahibi belli - Resim : 2

İKİNCİ DEĞİŞTİ BİRİNCİ AYNI

Total ölçümünde de büyük Halk TV izleyicisi, kanalını zirvede tuttu. Eylül ayını 2,14'lik ortalama reytingle bitiren Halk TV'yi takip eden kanal 1,55'lik bir ortalamaya ulaşabildi.

Halk TV 30 günün 30'unda da birinci! Yeni yayın döneminde de zirvenin sahibi belli - Resim : 3

2026-2027 yayın döneminin ilk ayında, Halk TV hep birinci oldu, ikinci kanal değişti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Halk TV Gündem
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro