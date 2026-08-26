Güllü'nün Tuğyan'ı panikleten son sözleri neydi? Yeni görüntülerde büyük şüphe

Şarkıcı Güllü’nün öldüğü geceye ait yeni görüntülerde, tutuklu kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in polislere defalarca “Annem neden öyle söylüyor, annem iyi mi?” diye sorması dosyadaki ses kayıtlarını yeniden gündeme taşıdı.

Şarkıcı Güllü’nün altıncı kattaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirdiği geceye ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, annesini öldürmekle suçlanan ve tutuklu bulunan Tuğyan Ülkem Gülter’in polislerle birlikte eve çıktığı görülüyor.

Büyük panik yaşayan Gülter, polislere defalarca “Annem neden öyle söylüyor, annem iyi mi?” diye soruyor. Ancak görüntülerde Tuğyan’ın bu sözlerle neyi kastettiği anlaşılmıyor. Güllü’nün hangi sözünü duyduğu ya da annesinin konuştuğunu neden düşündüğü de bilinmiyor.

Güllü’nün düştüğü sırada odada bulunan Sultan Nur Ulu da görüntülerde yer alıyor. Yeni kayıt, olay gecesine ilişkin yanıt bekleyen soruları yeniden gündeme getirdi.

GÜLLÜ'NÜN SON SÖZLERİ NEYDİ?

Güllü’nün kesin olarak son söylediği söz, kamuoyuna açıklanan kayıtlarla belirlenemedi. Ancak iddianamede sanatçıya açıkça atfedilen son ifadelerden biri “O ne lan?” oldu.

Savcılığın tespitlerine göre Tuğyan, olay gecesi Sultan Nur Ulu’dan annesinin sevdiği “Malkata” isimli roman havasını açmasını istedi. Banyodan çıkan Güllü, müziği duyunca “O ne lan?” diyerek kızının odasına girdi. Ardından odadakilerle birlikte dans etmeye başladı.

Savcılık, şarkının Güllü’yü olayın yaşandığı odaya getirmek amacıyla açıldığını ileri sürdü. Tuğyan ise soruşturmanın ilk döneminde bu sözün annesinin neşeli tavrını yansıttığını ve birlikte eğlendiklerini anlatmıştı.

Güllü'nün binadan düştükten sonra yerde ne konuştuğu büyük merak konusu oldu.

DÜŞMEDEN ÖNCE 'HADİ GÖRÜŞÜRÜZ' SÖZÜ

Olay anına ait ses kayıtları İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) tarafından incelendi. Bilirkişi raporunda, düşmeden hemen önce genç bir kadının “Hadi görüşürüz” dediğinin değerlendirildiği belirtildi.

Savcılık, bu sözün Tuğyan Ülkem Gülter’e ait olduğu kanaatine vardı. İddianamede Gülter’in bu ifadenin hemen ardından annesini kalça altından kavrayarak pencereden attığı ileri sürüldü.

Bu nedenle yeni görüntülerdeki “Annem neden öyle söylüyor?” sorusu dikkat çekti. Tuğyan’ın annesinin hangi sözünden bahsettiği ve neden bu kadar paniklediği görüntülerden anlaşılamadı.

7 SANİYELİK BEKLEYİŞ

Bilirkişiler, evin şifreli kapısındaki metal kolun yansımalarını da inceledi. Bu yansımalar üzerinden evdekilerin olay sonrasındaki hareketleri belirlenmeye çalışıldı.

Dosyaya yansıyan değerlendirmede, Güllü’nün yere çarpma sesinden sonra odadakilerin yaklaşık 7 saniye içeride kaldığı öne sürüldü. Bu bekleyiş de soruşturmanın dikkat çeken ayrıntıları arasına girdi.

İFADE DEĞİŞTİRDİ

Olay gecesi odada bulunan Sultan Nur Ulu, ilk anlatımında Güllü’nün alkollüyken dengesini kaybederek düştüğünü söyledi. Ulu daha sonra ifadesini değiştirdi.

Yeni anlatımında Tuğyan’ın annesini iki eliyle kavrayıp ayaklarını yerden kaldırarak pencereden attığını iddia etti. Ulu, ilk başta korktuğu için gerçeği anlatamadığını öne sürdü.

Tuğyan ise Sultan Nur Ulu’nun suçlamalarını reddetti. Cezaevinden verdiği röportajda, Ulu’nun kendisinden korktuğu iddiasını kabul etmedi ve hakkındaki suçlamaların iftira olduğunu savundu.

MESAJLAR VE DİJİTAL KAYITLAR DOSYADA

Soruşturma sürecinde Tuğyan’ın daha önce annesi hakkında ölüm temennisi içeren mesajlar gönderdiği ortaya çıktı. Gülter, mesajların kendisine ait olduğunu kabul etti ancak bunları annesiyle tartıştığı dönemlerde yazdığını söyledi. Annesini öldürmediğini belirtti.

Savcılık ayrıca Gülter’in olaydan sonra telefonunu değiştirmesini, cihazını fabrika ayarlarına döndürmesini ve bazı internet aramalarını da destekleyici deliller arasında gösterdi. Tanıklara baskı yapıldığı yönündeki iddialar da iddianamede yer aldı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, 11 ay süren soruşturmanın ardından iddianame hazırladı. Tuğyan Ülkem Gülter hakkında “tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Sultan Nur Ulu’nun ise “yalan tanıklık” suçundan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Adli incelemede Güllü’nün kanında 3,53 promil alkol tespit edildi. Kullanılan ilaçların toksik düzeyde olmadığı ve zehirlenmeye ilişkin tıbbi bulguya rastlanmadığı bildirildi.

Tuğyan Ülkem Gülter hakkındaki suçlamaları reddediyor. Dosyadaki iddialar hakkında kesin hükmü mahkeme verecek. Yeni görüntülerdeki “Annem neden öyle söylüyor?” sözünün ne anlama geldiği ise şimdilik yanıt bekleyen sorular arasında bulunuyor.