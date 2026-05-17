Halk TV Türkiye Gözaltındaki Rasim Ozan Kütahyalı telefonunun şifresini vermedi

Adana merkezli yasa dışı bahis ve kara para aklama suçları gerekçesi ile gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı dün akşam saatlerinden beri ifade veriyor. Kütahyalı, polis ekiplerine telefonu incelenmesin diye şifresini vermedi.

Adana merkezli yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında gözaltına alınan yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı hakkındaki işlemler sürüyor.

GÖZALTI SÜRESİ UZATILMIŞTI

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kütahyalı’nın gözaltı süresi uzatıldı. Gazeteci Emrullah Erdinç tarafından aktarılan bilgilere göre, Kütahyalı ile birlikte gözaltına alınan isimlerin pazar gününe (bugün) kadar emniyette sorgulanacağı öğrenildi.

TELEFON ŞİFRESİNİ VERMEDİ

Soruşturmanın son durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Emrullah Erdinç, Kütahyalı’nın emniyet sorgusunun dün akşam itibarı ile başladığını söyledi. Erdinç, Sözcü TV’de yaptığı açıklamada, Kütahyalı’nın telefon şifresini vermek istemediğini ifade etti.

Soruşturma kapsamında Rasim Ozan dahil gözaltındaki şüphelilerin pazar günü (bugün) Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilmesi bekleniyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
