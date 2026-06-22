Göçük altında 6 gündür aranıyordu: Maden işçisinin cansız bedenine ulaşıldı

Bolu’nun Mengen ilçesine bağlı Gökçesu beldesinde bulunan özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan işçi Muhammed Özkul’un cansız bedenine arama çalışmalarının 6'ıncı gününde ulaşıldı.

Çakıllar mevkisindeki maden ocağında çalışmalarını sürdüren, Zonguldak’tan bölgeye sevk edilen Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekipleri, göçük altında kalan Muhammed Özkul’un cenazesini bulunduğu yerden çıkardı.

Ocaktan çıkarılan Özkul’un cansız bedeni, otopsi işlemleri için Mengen Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

NE OLDU?

Özel maden ocağında 17 Haziran’da henüz belirlenemeyen bir nedenle göçük meydana gelmiş, olay sırasında ocakta bulunan iki işçi kendi imkanlarıyla dışarı çıkmayı başarmıştı. Muhammed Özkul ise göçük altında mahsur kalmıştı.

Olayın ardından bölgeye sevk edilen ekipler tarafından genişş çaplı arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

Göçüğe ilişkin Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan dört şüpheliden D.Y. tutuklanırken, A.B. ve İ.Y. hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmıştı. Bir diğer şüpheli ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılmıştı. Maden ocağındaki göçüğün nedenine ilişkin soruşturma devam ediyor. (DHA)