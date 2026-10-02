Geçen yıl don vurmuştu, bu sene rekor kırdı: Kamyonlara yükleyip doğrudan yurt dışına gönderiyorlar

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde geçen yıl yaşanan şiddetli zirai don nedeniyle dalında kuruyan elma bahçeleri, bu sezon yüksek verimle üreticisinin yüzünü güldürdü. Erciyes Dağı'nın serin esintisi sayesinde kendine has bir aromaya kavuşan yerli elmalar, iç pazarın yanı sıra dünya mutfaklarına ulaşmak üzere yola çıktı.

32 BİN DÖNÜMDE 120 BİN TONLUK HASAT

İlçe genelinde yaklaşık 32 bin dönüm alana yayılan elma bahçelerinde hummalı bir toplama maratonu sürüyor. Bölgedeki üreticiler bu sezon tarlalardan 120 bin ton rekolte almayı hedeflerken, toplanan kaliteli ürünler Hindistan, Mısır, Katar ve Dubai gibi ülkelere ihraç ediliyor.

Tarımsal toparlanmayı değerlendiren 56 yaşındaki üretici Ünal Habanoğlu, geçen yıla kıyasla yaşanan büyük rahatlamayı anlattı. Sahadaki durumu özetleyen Habanoğlu, "Bu yıl elma hasadına başladık. Yeşilhisar bölgesinde yaklaşık 32 bin dönüm elma bahçesi var. Yaklaşık rekolte bu sene, Yeşilhisar bölgesinde 120 bin ton elma üretimi bekleniliyor. Ürettiğimiz elmaları ihracat ve iç piyasaya veriyoruz. Hindistan, Mısır, Katar, Dubai gibi ülkelere de ihraç ediyoruz. 2025 yılında genel olarak Türkiye'de don yaşanmıştı, bizim bölgemizde de elma üretimi yüzde 90 azalmıştı. Bu sene yüzde 100 hasadımız var. Bahçelerimizin verimi bu sene için çok güzel" dedi.

ŞANLIURFALI EMEKÇİLER GÜNDE 9 SAAT ÇALIŞIYOR

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte bahçelere giren mevsimlik tarım işçileri, gün boyunca kasaları doldurmak için yoğun bir emek harcıyor. Şanlıurfa'dan gelen tarım işçilerinin topladığı mahsuller, aynı gün kamyonlarla soğuk hava depolarına kaldırılarak sevkiyat için hazır hale getiriliyor.

İlçedeki günlük mesaiyi ve Erciyes'in ürüne kattığı lezzeti aktaran Habanoğlu, "Yeşilhisar'da Şanlıurfa'dan gelmiş tarım işçileri var. Sabah 8'de başlıyoruz, akşam 5'e kadar hasat edip ve akşam 5'te topladığımız ürünleri tüccarın TIR'larıyla naklediyoruz. Soğuk hava deposuna, orada da işlenerek yurt dışına ihracata gönderiliyor. Erciyes Dağı'nın esintisiyle elmamızın lezzeti ve aroması çok farklı" diye konuştu.

HOBİ OLARAK BAŞLADI 25 BİN AĞACA ULAŞTI

Yaklaşık 8 yıl önce merak üzerine başladığı elma yetiştiriciliğini büyük bir tarım işletmesine dönüştüren Habanoğlu, İçmece mevkisindeki 130 dönüm arazide tam 25 bin bodur ağaç yetiştiriyor. Kırmızı ve yeşil çeşitlerin bulunduğu bahçelerden bu yıl toplam 400 ton rekolte hedefleniyor.

Tarımın büyük özveri istediğini belirten Habanoğlu, "Kırmızı ve yeşil elma üretiyorum. Bizim burada yaklaşık şu anda bu bahçede 90 dönüm, bir de 40 dönüm diğer bahçemizde var. Burada yaklaşık 300 ton rekolte bekliyoruz, diğer bahçemizde de 100 ton kırmızı rekolte bekliyoruz elma olarak. Elma üretimi meşakkatli ve zor bir tarım alanı. Bölgemizdeki insanlara ve çiftçilere arkadaşlarımıza üretelim ve ülkemizin ekonomisine katkı olsun diye öncülük yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

(DHA)