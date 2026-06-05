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Halk TV Türkiye Gece yarısı evlerine gelen şüpheli, karı kocayı katletti

Gece yarısı evlerine gelen şüpheli, karı kocayı katletti

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde gece saatlerinde eve gelen şahısla tartışan H.D. ve eşi Y.D., tabancayla vurularak hayatını kaybetti.

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Gece yarısı evlerine gelen şüpheli, karı kocayı katletti

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen olayda, evlerine gelen kimliği belirsiz bir kişiyle tartışan karı koca, silahla başlarından vurularak hayatını kaybetti.

Olay, gece saat 01.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Beyazıt Mahallesi 1'inci Kartal Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgilere göre, H.D. (40) ve eşi Y.D.'nin (40) evine gelen ve henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs ile çift arasında, sebebi henüz bilinmeyen bir tartışma çıktı.

TABANCAYLA ÇİFTE ATEŞ ETTİ

Sözlü tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli şahıs, yanında bulundurduğu tabancayla çifte ateş açtı. Başlarına isabet eden kurşunlarla H.D. ve Y.D. ağır yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Gece yarısı evlerine gelen şüpheli, karı kocayı katletti - Resim : 1

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Adrese intikal eden sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, H.D. ve Y.D.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alarak, çifte cinayeti işleyip kaçan şüpheliyi yakalamak amacıyla geniş çaplı arama çalışması başlattı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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